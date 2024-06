Por: Caracol TV

A dos días de terminar el año legislativo en el Congreso de la República, el Gobierno nacional logró mantener con vida la reforma laboral, un texto que hace parte de la entraña del presidente Gustavo Petro y que en su primer pulso pudo aprobar puntos innegociables para el jefe de Estado.

Cómo se pagarán los recargos nocturnos, horas dominicales y en festivos

Estos puntos vitales para el mandatario son el pago nocturno desde las 7:00 de la noche y el pago al 100 % de los dominicales y festivos.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que “hemos reconocido también la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras al colocar al centro lo que es el contrato a término indefinido. Se han acotado los trabajos a término fijo”.

La Comisión Séptima también aprobó la figura del preaviso, lo cual quiere decir que los empleados deberán pasar la carta de renuncia con un mes de anticipación o les descontarán dinero.

Además, se aprobó un paquete de artículos que aumentaría el pago de indemnización por despidos sin justa causa en los contratos a término fijo y a término indefinido.

Según la oposición, estos artículos afectarían la generación de empleo en Colombia y la formalización laboral.

“Yo espero equivocarme, pero no nos equivocamos con la reforma tributaria y creo que no lo haremos con esta reforma laboral, que no va a generar empleo”, manifestó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero.

La Comisión Séptima también eliminó 22 artículos que fortalecían los derechos sindicales como: negociación sectorial, la huelga en los servicios públicos esenciales, el derecho a la huelga y la libertad sindical.

