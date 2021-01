green

Este fin de semana, el senador Gustavo Petro planteó que el Banco de la República debía emitir dinero para financiar un programa de ingreso básico a las familias. La idea, como es natural, provocó un debate en redes, pero en ese debate nadie había reclamado la ‘paternidad’ del tema.

Eso, hasta este lunes, cuando el exministro Juan Carlos Echeverry habló al respecto. “Con todo respeto, la declaración del senador Petro me parece un refrito”, dijo en Caracol Radio. “La discusión la tuvimos, no solo yo, muchos economistas, entre febrero y septiembre del año pasado, muchas veces en Caracol y en muchos medios, incluso escritos, y se discutió mucho en la academia”.

En los últimos días, Petro también aseguró que el plan económico de Joe Biden para Estados Unidos es como el que él propuso para Colombia. “¿Ven diferencias del programa de Biden con el programa económico que propuso Colombia Humana en 2018?”, les preguntó a sus seguidores en Twitter.

Sobre las discusiones que sostuvieron los economistas a propósito de la posibilidad de emitir dinero, Echeverry recordó que se propuso que el Banco de la República emitiera. “Y no se vio que el senador Petro se manifestara a lo largo del 2020, y llega a esta discusión con un retraso, yo diría, de 10 meses”, agregó, y ofreció una explicación de la situación.

“El Gobierno y el Banco de la República fueron al Fondo Monetario Internacional (FMI). Tenían un cupo como de 4.000 millones de dólares y lo ampliaron primero a 12.000 millones de dólares, y luego 17.000 millones de dólares”, dijo Echeverry en la emisora. “Y después desembolsaron: o sea, pidieron un crédito de 5.000 millones de dólares, que son casi 20 billones de pesos, que es la plata que el Gobierno necesita”.

Para el exministro, en ese momento la discusión de la emisión “perdió sustancia”, porque la emisión tiene un “problema esencial”: “Si usted le da la plata a la gente y la gente la usa para comprar dólares en lugar de para comprar cosas para vivir, bienes y servicios, pues la plata no se usa donde es y se va a la devaluación”.

“En este momento lo que se está planteando, que me parece interesante, es una tercera emergencia económica”, agregó Echeverry. “Lo que yo haría en el caso del Banco de la República es usar la línea flexible del FMI. En este momento la inflación no se me hace un riesgo; de hecho, lo que está pasando es lo contrario: la inflación se ha ido hacia abajo, porque la gente no está comprando muchas cosas. La gente ha estado encerrada. Incluso, no solo en Colombia, sino en otros países, la gente ha ahorrado la plata que se la da, y eso hace que la inflación no sea un problema”.

Después, muy gráfico, Echeverry se refirió a la emisión de dinero: “El gran temor que tiene el Banco de la República cuando abre la puerta de la emisión es que, si se abre, pierde, por decirlo de alguna manera, y perdónenme el anglicismo, la virginidad, porque de ahí en adelante empiezan, cada que hay un problema pequeño o grande, a pedirle que dé crédito. El Banco prefiere guardar la reputación de ser un banco supremamente serio, uno de los más serios del mundo”.

“Por eso, en la Constitución quedó que se necesitaba unanimidad de todos los miembros de la junta [del Emisor] para emitir. Esa es una cosa que el senador Petro vino a criticar y [dice] que hay que cambiar la ley del banco y la Constitución incluso para que eso sea por mayoría simple”, criticó Echeverry.

Para el exministro, eso sería “un despropósito”, porque, según él, el hecho de que ese tipo de decisiones sean por mayoría unánime en el Emisor, “es una de las cosas que ha conservado la prudencia y la seriedad del Banco de la República. Eso sería de muy mal recibo internacional, de las agencias y los mercados internacionales”.

“El senador Petro dice que se use esa plata para financiar un programa de ingreso básico. Ahí hay un problema de diseño: no use en general en la vida una fuente transitoria para un objetivo permanente. Si hay un programa de ingreso básico como Familias en Acción o Ingreso Solidario, que les dan transferencias a las familias cada mes o dos meses, y están hace 20 años en Colombia, no lo financie con la emisión. Hay una falla de diseño grave en esta idea del senador Petro que es tratar de financiar un programa permanente con una financiación transitoria. Eso no se debe hacer en ningún caso”, terminó Echeverry.