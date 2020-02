En ese sentido, Néstor Morales dijo que, por lo menos temporalmente, “ganaron Didi, Cabify, y las otras [aplicaciones] y ganaron en su momento los taxis”, y añadió que no sabía si poner a Uber entre los ganadores o los perdedores.

Otros panelistas de esa radio, como Héctor Riveros, Felipe Zuleta y el mismo Morales, indicaron que la salida de Uber del país pudo ser una estrategia de esa plataforma para “producir un movimiento” en el que los colombianos reclamaran por ese servicio.

“Cuando Uber anunció que se iba de Colombia se produjo una especie de movimiento espontáneo en la gente diciéndole a Uber: ‘Ojo, por favor no se vaya de Colombia, no queremos quedar sometidos solamente a una alternativa…’ y eso ocasiona, entre otras cosas, que Uber esté de regreso hoy. Mejor dicho, tan bien les salió la estrategia… No ha cambiado nada en Colombia, entre el primero de febrero y el 20 de febrero”, manifestó Morales.