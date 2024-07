Por: El Colombiano

La industria manufacturera de plásticos en Colombia sabe que se viene una transformación para dicho sector, con la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el uso de plástico de un solo uso. No se trata de una norma que los tome por sorpresa, y de hecho, este gremio de empresas ya viene trabajando para adaptarse a las demandas que buscan darle una mano al cuidado del medioambiente.

En medio de ese contexto, Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), dialogó con El Colombiano y contó el impacto que traerá para la industria esta medida.

Se trata de uno de los gremios más representativos de ese sector. Cuenta con 63 años y representa 150 empresas, que generan 250.000 empleos y facturan cerca de $30 billones anuales.

“El impacto podría ser de unos $400.000 millones, pero como la ley establece unas excepciones, muchas de las empresas van a migrar a productos biodegradables, pero podemos estar hablando de unos $200.000 millones, es como el 2% de la industria. Estamos hablando de un potencial impacto de unos 1.000 puestos de trabajo y de unas 100 empresas en el país. Hay que hacer claridades, es un listado específico de productos, pero no se prevé ninguna restricción sobre los vasos, cubiertos, empaques, ni recipientes. Hay que resaltar que la ley establece una excepciones, entonces, las empresas que puedan hacer productos reutilizables no entran dentro de la prohibición. También, hay una excepción para los productos biodegradables, pues se pueden seguir comercializando las bolsas que sean 100% fabricadas con plástico reciclado”.

“Nosotros no consideramos que la prohibición sea el camino, sino los incentivos hacia la economía circular. Si bien, esta ley tiene unas prohibiciones que nosotros no compartimos, contiene unos elementos que sí van por el camino correcto, por ejemplo, no prohíbe productos en los cuales se encontró que sus sustitutos tienen un mayor impacto ambiental. Eso es algo positivo para evitar que la cura sea peor que la enfermedad. La ley también establece unas metas de economía circular, tiene unas alternativas sostenibles, de biodegradabilidad, de reúso y demás. Entonces es una norma bastante completa que impone restricciones, pero establece alternativas, y le permite a las empresas ofrecer productos ambientalmente sostenibles para permanecer en el mercado”.

“La norma cobija un listado de productos que equivalen entre 50.000 y 60.000 toneladas anuales de la producción al año. La idea es que se reemplacen por plástico reutilizado, biodegradable o reciclado. Esa cantidad se utiliza de material virgen para fabricar las bolsas, los pitillos y los demás productos prohibidos. Entonces, la opción es dejar de producirlos o reemplazarlos. Tenemos conocimiento de que hay muchas empresas que están listas con materiales para ofrecer bienes biodegradables”.

“Claro, este debate lleva muchos años en Colombia y en el mundo. El problema de la contaminación del plástico tenemos que resolverlo, porque hay plástico que está terminando en el ambiente y no debe ser así, ni en los ríos ni en los mares. No es un problema de los últimos años. Colombia lidera en este tipo de alternativas y cuenta con una regulación bastante robusta en cuanto a las metas obligatorias de reciclaje de los plásticos, un impuesto y una ley para los plásticos de un solo uso, un esquema de responsabilidad extendida al productor para promover obligatoriamente una meta de reciclaje de los empaques y envases. Colombia tiene todo el andamiaje montado y se han hecho unas grandes inversiones en el reciclaje de plásticos, alrededor de 100 millones de dólares se han invertido en los últimos 2 o 3 años en aumentar la capacidad de reciclaje, estamos en la capacidad de reciclar unas 400 mil toneladas”.

“Vamos hacia una economía circular y que fabrica muchos tipos de bienes plásticos para prácticamente todos los sectores económicos: empaques, partes de automóviles, partes de electrodomésticos, tuberías, aparatos eléctricos, sillas, mesas, cualquier cantidad de productos que le sirven a la humanidad, pero en lugar de hacerlos en una economía lineal, donde se produce, se consume y se descarta; pues vamos muy rápido hacia una economía circular en la que se utilizan unos recursos y se vuelven a aprovechar. A la larga, el impacto económico será positivo porque seguro habrá empresas que no podrán adaptarse a estas realidades, pero habrá otras que desarrollarán soluciones de reciclaje y seguiremos creciendo”.

“La cuestión es que el reemplazo de un producto plástico, puede ser otro, pero hecho a partir de la economía circular. Ahora, hay algunos casos donde hay un sustituto en otros materiales, pero otros en los que no, por ejemplo, la bolsa de basura no tiene sustituto, porque si es en papel, pues se moja y se daña. El empaque de los productos de aseo, hay muchos que realmente no tienen reemplazo, entonces sobre eso estamos avanzando en la economía circular, y hay otros que si tienen reemplazo, pero vale la pena analizar cuál es, porque si el sustituto de un vaso plástico es uno de papel, puede tener un mayor impacto ambiental”.

“Hay que tener en cuenta el reúso, que es volver a utilizar el producto sin una transformación mecánica o química, y el reciclaje ya lo transforma para hacer un nuevo producto. El reciclaje de estos materiales es del 20% en Colombia, y de acuerdo a las metas del Gobierno hay que llegar, por lo menos, a un 30% en 2030 y seguir creciendo hasta el 50%”.

