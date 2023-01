Reach, uno de los grupos editoriales más grandes de Reino Unido, que publica 240 periódicos regionales además del Daily Mirror, Sunday Mirror, The Sunday People, no pasa sus mejores días y anunció un gran recorte de personal para arrancar 2023.

(Lea también: Empresa despidió a 900 trabajadores por videollamada y no ha parado de perder billete)

The Guardian explicó que el último trimestre del año pasado fue peor de lo previsto en ingresos comerciales para Reach. A pesar de que la temporada navideña coincidió con el Mundial de Qatar, no alcanzó el dinero necesario para sostener su operación.

Además del tema de la publicidad, los costos del negocio se han disparado como consecuencia del encarecimiento del papel, compromisos de pensiones y problemas legales.

Despido masivo en periódicos de Reino Unido

La empresa despedirá a 200 de las aproximadamente 4.000 personas que emplea, en un plan de reducción de costos por valor de 30 millones de libras esterlinas, explicó The Guardian.

Para completar, esa cifra podría aumentar si la situación económica de Reach no mejora. No obstante, ya advirtió que los despidos que hizo están argumentando que no va a alcanzar los 112,8 millones de libras que los analistas de bolsa calculaban que iba a recibir este año.

Lee También

No sacar a más empleados dependerá de los resultados de la transformación digital de su negocio, basado en gran parte en la actividad en periódicos regionales. Para ellos ha sido especialmente dura la caída de más de un 20 % de publicidad impresa.