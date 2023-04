Aunque había especulaciones y dudas sobre si el Gobierno iba a mantener la mesada 13, pues con la reforma pensional se han creado muchas noticias falsas, dudas y complicaciones, ya se confirmó que la también conocida como prima de diciembre no se va a tocar.

En Noticias Caracol, el viceministro de empleo y pensiones mencionó que “la reforma es estructural”, razón por la que “no toca parámetros”. Con esto, los colombianos podrán seguir recibiendo este dinero que les ayuda para los regalos de fin de año y demás.

“La reforma no toca la mesada 13. Se mantiene la orden de 13 mesadas legales para los pensionados del país. La reforma no afecta derechos adquiridos”, explicó Jaramillo. En este video le explicamos más.

Pensionados en Colombia: qué pasará con la reforma pensional

A las personas que actualmente reciben el dinero que ahorraron durante su etapa laboral, desde el Gobierno les explicaron que su dinero no se va a tocar y todo va a seguir igual.

Esto incluye a las personas que se jubilaron por vejez, pero también para los que tienen una pensión por sobrevivencia o invalidez. “Su mesada no va a ser tocada”, dice el funcionario.

“Se respetan los derechos adquiridos. No se van a tocar. En caso de muerte, se causa una pensión de sobreviviente. Quiénes son los beneficiarios: se va a respetar la ley 100 con algunas acciones afirmativas para personas con discapacidad. Fundamentalmente, cuando una persona muere, tienen derecho el cónyuge, en concurrencia con los hijos. A falta de estos, los padres que dependen del pensionado. Si faltan estos, los hermanos inválidos o menores”, explicó el viceministro de empleo.

Edad de pensión con la reforma pensional de Gustavo Petro

Como ya se ha explicado en varias oportunidades, las mujeres se van a seguir pensionando a los 57 años y los hombres lo harán a los 62.

Además, para las personas que están pronto a pensionarse, a quienes recientemente les hicieron un anuncio, también les dijeron que las semanas requeridas tampoco se modificarán.

“La reforma garantiza que las personas que están cercanas al cumplimiento de requisitos, tengan un régimen de transición. La reforma no modifica los montos de la pensión de sobrevivientes. La idea de que haya una modificación no ha sido adoptada por el proyecto y no está planteado a ello”, explicó el funcionario.