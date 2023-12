Con la llegada de un nuevo año a muchas personas les llega el momento por el que esperaron más de 40 años: la edad de pensión. Luego de haber trabajado más de la mitad de su vida, los colombianos tienen derecho a la pensión, si cumplieron con los requisitos durante su etapa productiva.

(Vea también: Lograr la pensión en Colombia depende de 4 documentos; si no los tiene, ni lo intente)

Sin embargo, una reciente publicación de La República dio a conocer que lo previsto es que de las 523.222 personas que cumplirán la edad de pensión, según datos extraídos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), solamente se pensionarían aproximadamente 130.000 personas, es decir, cerca del 25 % del total.

La cifra es preocupante porque será una gran población de adultos los que llegarán al inicio de su vejez sin un ingreso fijo y deberán verse obligados a seguir trabajando en su vejez para así garantizar un ingreso para su familia. Lo más preocupante es que a su edad es difícil que les den trabajo.

Datos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, recalcan que tres de cada cuatro colombianos no se pensionan.

Según dijo Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, “no es posible decir con certeza cuántos se van a pensionar, ya que esto depende de la frecuencia con que se cotice, el requisito para pensionarse es cumplir 1.150 semanas en los fondos privados y 1.300 en Colpensiones”, expresó al diario económico.

La situación preocupa mucho más porque serán cada vez más los colombianos que lleguen a la vejez sin un ingreso mínimo garantizado y, en caso de que no sean beneficiarios del subsidio del Gobierno, deberán seguir trabajando o, en el mejor de los casos, esperar que sus familias les den un ingreso fijo para que se mantengan mensualmente.

Lee También

Por qué no se pensionan tantas personas en Colombia

A pesar de que las personas que están próximas a cumplir su edad de pensión son 299.013 mujeres nacidas en 1967, y que cumplen 57 años, y 224.209 hombres que nacieron en 1962, y cumplirán 62 años, muchas de ellas no lograron alcanzar las semanas de cotización para lograr la pensión de su vejez.

(Vea también: Explican por qué la pensión se mide en semanas en Colombia)

Entre estos colombianos hay muchos que en sus últimos años de vida se vieron obligados a ser trabajadores informales y eso los llevó a no cumplir con las semanas porque sus ingresos no les alcanza.

Aunque el Gobierno está tramitando una reforma pensional en la que en uno de sus artículos se plantea un bono para las personas que no alcancen a obtener la pensión, esta aún no ha tenido trámite en el Congreso y las personas que lleguen a la edad en 2024 seguramente no alcancen a ser cobijados, en caso de que llegue ser aprobado.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.