Así lo dejó ver ese movimiento político, que surgió luego del acuerdo de paz logrado con el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter.

“De nuevo @IvanDuque no escuchó a los movimientos sociales, la propuesta de #salariominimo de un millón no fue aceptada y lo subió sólo el 6 %”, señaló el movimiento Farc.

El incremento lo anunció el presidente Iván Duque este jueves desde Cartagena. A la vez que informó que sería del 6 %, les dijo a los colombianos que la buena noticia es que impulsará el proyecto de ley de Álvaro Uribe para fijar una prima extra para miles de trabajadores.

Pese a esto, el partido Farc le lanzó una advertencia al Gobierno sobre lo que se vendría en los próximos días en materia de orden público.

“En 2020 habrá nuevas y grandes movilizaciones si el mandatario no presta atención a las exigencias del pueblo”, señaló el partido en esa red social.

