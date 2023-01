Los Parques Nacionales Naturales (PNN) albergan unas 20 millones de hectáreas, que corresponden al 17 % del área de coberturas naturales terrestres del país, el 21% de los bosques y cerca del 30 % de la biodiversidad conocida, incluyendo 1606 especies endémicas y el 38 % de especies con algún grado de amenaza. Son claves, entre otros motivos, por su función como interceptadores, reguladores, transpiradores o depuradores en el ciclo del agua.

La entidad que regula las áreas protegidas dio a conocer la actualización de los valores de derechos de ingreso con vocación ecoturística para la vigencia del 2023. Este reajuste de tarifas se hizo con base en el Índice de Precios al consumidor (IPC) y sus proyecciones oficiales.

Las tarifas de parque naturales en 2023

En términos generales, los precios para ingresar a las áreas protegidas oscilan entre los $ 6.500 y los $ 24.500 para personas entre los 6 y los 25 años, y entre los $ 13.000 y los $ 41.500 para quienes superen esa edad. La tarifa aumenta en caso de que el visitante sea un extranjero no residente en Colombia o que no pertenezca a la Comunidad Andina (CAN).

Entretanto, los precios de ingreso para los Santuarios de Fauna y Flora (SFF) Isla de la Corota, Galeras y Otún Quimbaya son de $ 6.500 para los dos primeros y de $ 9.500 para el tercero.

Por otro lado, estos son los costos por transporte terrestre en los PNN Tayrona, Chingaza y Los Nevados; en los SFF Iguaque, Puracé y Los Farallones de Cali; y en la VP Isla de Salamanca.

Para la permanencia de embarcaciones entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, tanto fluviales como marítimas, se establece un valor único de $ 18.000 por la noche, sin perjuicio del pago del Derecho de ingreso por los visitantes. Además, para las naves mayores se estableció un precio de $ 492.000, mientras que para las naves menores fue de $ 196.000 por ingreso. Mientras tanto, para el servicio de amarre y señalización, las naves mayores tendrán una tarifa de $ 476.000 y de $ 48.500 para naves menores.

Cabe destacar que en el caso del SFF Malpelo el precio de buzo por día es de $ 134.000, de $ 91.500 por instructor acompañante de grupo y de $ 41.500 por embarcación durante 24 horas. Finalmente, se establecieron tarifas específicas para el PNN Tayrona. Consulte en detalle los costos aquí.