Los taxistas anunciaron un paro para este miércoles 9 de agosto que tendría lugar de manera simultánea en diferentes ciudades del país para reclamarle al Gobierno por el aumento de la gasolina.

En Colombia, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) ruedan más de 760.000 taxis y quienes viven de ellos han visto afectados sus ingresos debido a la política de ajuste en los precios de la gasolina.

Estos trabajadores protestarán por lo que consideran una promesa incumplida del presidente Gustavo Petro, a quien señalan de haberles dicho en campaña que se establecerían precios diferenciales para el transporte público individual de pasajeros. Sin embargo, este mes de agosto el precio del combustible subió $ 600.

Jaime Suárez, un conductor con más de 30 años de experiencia (ha manejado taxi y ha conducido para usuarios de plataformas), indicó que el aumento de la gasolina golpea a todos los que se ganan la vida con vehículos impulsados a gasolina.

“ La gasolina sube pero los propietarios no pueden bajar la meta de liquidación p orque también tienen gastos pendientes. Eso implica que los conductores que trabajan en carros ajenos tienen que trabajar más tiempo para hacer la misma meta de antes. O si trabajan las mismas horas, al final se van con menos plata para la casa” , comentó.

Según sus cuentas —y por lo que escucha de sus colegas— la liquidación que deben entregar los conductores hoy día ronda los $ 80.000 en promedio y con el aumento en el galón de corriente, abastecer el tanque cada vez se lleva una porción más grande de la caja. Al parecer, un taxista estaría destinando $ 800.000 al mes en gasolina.

Así ha subido la gasolina

Este asunto tiene su inicio desde octubre del año pasado, cuando se aplicó el primer incremento del actual ciclo de ajuste. Y hasta la fecha, el galón ha subido $ 4.450 y en Medellín ronda los $ 13.906.

Según varios taxistas que hablaron con este diario, en un turno se gastan entre 4 y 5 galones. Entonces, dependiendo de cada estación de servicio, reponer la gasolina para devolver el carro al dueño cuesta entre $ 55.000 y $ 60.000.

Aquí por ejemplo, encontramos el caso de un conductor abordo de un Hyundai Grand i10, quien señaló que hace 10 meses reponía los cinco galones que se gastaba durante su turno con unos $ 27.000.

“Entonces mire las cuentas, solo entre liquidación y gasolina son $ 140.000 y ahí no estoy incluyendo la lavada del carro, que también hay que descontarla de la plata que se hace en el día. O sea que si yo no trabajo un poquito más, me voy para la casa con $ 20.000 de ganancia para mi”, señaló el conductor.