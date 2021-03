Pablo Escobar siempre se caracterizó por ser un gran seguidor de los autos de alta gama. Debido a esto, adquirió el Porsche 911 RSR (modelo 1974) luego de que fue usado en la Race of Champions y las 24 horas de Daytona de 1978, informó Driven.

El portal especializado, de igual manera, indicó que el narcotraficante le instaló al vehículo un kit de carrocería 935. Asimismo, puntualizó que Escobar utilizó el carro para competir en diferentes carreras.

Después de que murió el delincuente antioqueño en diciembre de 1993, el lujoso automóvil estuvo varios años almacenado en Colombia hasta que fue llevado de regreso a Estados Unidos, agregó ese mismo medio.

Driven, además, señaló que el vehículo fue puesto en venta en duPont Registry, medio especializado en bienes raíces y automóviles de lujo. Por último, reiteró que el actual propietario está pidiendo por el carro 3 millones de dólares (10.800 millones de pesos).

1973 Porsche 911 IROC RSR for sale in USA. More info and price on eBay AD by the seller: https://t.co/hBderjNT66

This is the Fittipaldi car. The chain of ownership is unbroken, and includes ownership by drug lord Pablo Escobar who raced it with 935 bodywork pic.twitter.com/PzlRz0XCoO

— UNICARNS (@realUNICARNS) March 2, 2021