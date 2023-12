La reforma a la salud avanza y luego de superar su primer paso le queda lo más complejo: pasar en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado. Allí la pelea podría ser mucho más enredada y por eso desde los diferentes gremios piden que se debatan mucho mejor las propuestas del Gobierno en ese proyecto.

Entre lo aprobado está el cambio de funciones que tendrán las EPS. Según lo que han dado a conocer, las entidades promotoras de salud que han sido el eje principal desde hace más de 20 años se transformarán.

En esa misma vía, Sanitas, Sura, Salud Total, Asmet Salud, Compensar, Emssanar E. S. S., Savia Salud, entre las otras que están en los diferentes territorios del país, ya no se podrían denominar EPS, sino que tendrán un nuevo nombre: “Gestoras de salud y vida”.

Entre sus nuevas funciones estarán:

Identificar y coordinar con los Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps) los riesgos en salud

Organizar y coordinar las redes integradas e integrales de servicio

Acompañar al paciente en su atención desde el centro de atención primaria hasta la media y alta complejidad

Estas nuevas funciones fueron celebradas por el Gobierno, mientras que las EPS aseguran que tenerlas implica un cambio de modelo que las deja en un limbo en el que serán más auditoras que ejecutoras.

“Ellos no van a recibir dinero (como lo están haciendo actualmente). Ellos van a auditar las cuentas de las clínicas, de los hospitales, de los proveedores. Por ese trabajo van recibir el 5 % del monto de la salud”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Eso sí, las acciones que se están debatiendo no van a tener un efecto inmediato sino que se ha establecido un modelo de transición de dos años para que las EPS adopten su figura de Gestora de Salud y Vida, como se les conocería en el futuro.

Futuro de las EPS en Colombia con la reforma pensional

Entre el gremio hay preocupación porque aún surgen muchas dudas sobre el modelo que está planteando el Gobierno en esta reforma a la salud.

Aunque los defensores de esta propuesta aseguran que está completamente articulada, los detractores han expresado que no es real que esta articulación esté clara en la reforma y lo único que desean es quitarle poder a las EPS.

Esta reforma cambiará por completo el panorama de la salud actual, pues, entre lo que han explicado, los colombianos ya no tendrían que pedir citas como lo están haciendo actualmente, sino deberán empadronarse con los Caps del sector en el que viven y allí tendrán una primera atención. Si los casos médicos son más complejos, deberán ser llevados a centros médicos de mayor especialidad, donde empezará la intervención de las Gestoras de Salud y Vida para asegurar un correcto acompañamiento a los pacientes.

Algo que también se debe dejar claro es que el texto no plantea una obligación de hacer parte de la transición, así que, las que lo deseen, no brindarán más servicios y no harían parte del nuevo plan de salud.

