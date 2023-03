En un escándalo está envuelto un famoso bar en Cartagena llamado Míster Babilla, el cual hace parte del Grupo Península, que además es propietario de tres restaurantes en la capital de Bolívar. Los exempleados de ese lugar expusieron en W Radio serias acusaciones porque les han sido vulnerados sus derechos laborales.

Bar de Cartagena que es señalado de acoso laboral

Por ejemplo, Laura Flechas, que se desempeñó como ejecutiva de cuenta y terminó de trabajar en mayo de 2022, indicó en la emisora los presuntos abusos que habría sufrido por parte de sus empleadores: “No me han pagado la liquidación, me deben salarios, prestaciones, seguridad social y no me dan respuesta. He pasado varios derechos de petición y espero que con la denuncia pública se reporten y me solucionen. Voy a completar un año de mi retiro y mi caso lo tienen las entidades pertinentes” .

Además, Juliana Camacho, que cumplió funciones como gerente comercial, dio detalles en la cadena radial de lo que serían los trámites dudosos que hace este conglomerado empresarial: “El Grupo Península contrata a todos con término indefinido, pero no hace los aportes de prestaciones de ley de los empleados y hay un tema de maltrato laboral y acoso que está expuesto en mi carta de renuncia. Además, tienen problemas de doble facturación, pues ellos alteran los documentos para pagar las comisiones”.

También, Diego Aparicio, otro extrabajador del lugar, expresó que su caso ya lo tiene el Ministerio del Trabajo, que los ha convocado a una conciliación en varias ocasiones; sin embargo, no ha recibido respuesta hasta el momento.

“Los he citado en tres oportunidades y no se han presentado. En una enviaron a un representante, pero no le dieron un poder y no pudo ejercerla, quedaron las actas de incumplimiento”, indicó en la entrevista.

Finalmente, aunque el citado medio invitó a José Acuña, representante legal de Míster Babilla, este hombre no se presentó y envió una carta en la que, según el medio de comunicación, comentó que todos sus trabajadores están al día con sus salarios y los apartes parafiscales. Además, que nunca han tenido una citación con el Ministerio de Trabajo.