Cuando el ciclista colombiano Rigoberto Urán inició su propia marca de ropa y productos deportivos ‘Go Rigo Go’, en 2014, él mismo atendía una a una todas las llamadas que llegaban a la línea de atención al cliente. Muchas veces, incluso, fue él mismo a entregar puerta a puerta las camisetas que sus fans compraban a través de su página web.

“Teníamos el problema de que vendíamos mucho sin tener inventario, así que me tocó llamar una por una a las personas que ya habían comprado para avisarles que su pedido se les iba a demorar pero sí les iba a llegar. Cuando se daban cuenta de que era yo que les decía ‘mijito hola’ empezaban a llamar al papá, al tío, al abuelo, y me los pasaban porque no podían creer que fuera yo. Era muy bacano porque la gente nos apoyaba mucho”, recuerda el ciclista en conversación con Forbes.