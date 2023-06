El eritreo Biniam Girmay se mostró poderoso al sprint y se impuso ante los grandes favoritos en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, disputada entre Beromünster y Nottwil, de 173,7 km, en la que mantuvo el maillot amarillo de líder el suizo Stefan Kung.

(Ver también: Jonas Vingegaard pisó fuerte previo al Tour de Francia y Egan mantiene sus sensaciones)

Girmay, de 23 años de edad, quien pasó a la historia la temporada pasada al dar a África el primer triunfo en una clásica, la Gante Wevelgem, y más tarde por ganar una etapa en el Giro de Italia, se impuso en un sprint muy disputado con un tiempo de 3h.53.37, a una media de 44,6 km/h.

Bini is back! 🇪🇷@GrmayeBiniam looked comfortable as he cruised to an impressive stage victory on stage 2 of the Tour de Suisse! 🇨🇭

— GCN Racing (@GcnRacing) June 12, 2023