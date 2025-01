Por: VALORA ANALITIK

Residir en un conjunto residencial o edificio implica diversas responsabilidades más allá de lo económico. En este caso, la asamblea de copropietarios es fundamental para tomar decisiones importantes en el área residencial.

Allí, se puede definir la aprobación presupuestal, elecciones de juntas directivas, definición de reglamentos internos, entre otros. No obstante, es importante precisar que su relevancia es tanta, que no todos los propietarios comprenden la obligatoriedad de su asistencia.

La ausencia no justificada a estas reuniones puede acarrear sanciones económicas importantes, desde que estas se estipulen en el reglamento interno del conjunto o edificio. Según lo destaca la Ley 675 de 2001, estas multas no pueden ser superiores a dos veces el valor que se paga de la cuota de administración, lo que quiere decir que si una persona donde reside paga $ 150.000 de administración, el no asistir a la asamblea de copropietarios, le implica una multa máxima de $ 300.000.

Cómo evitar multa por no ir a asamblea de copropietarios en conjuntos de Colombia

Nora Pabón, abogada experta en propiedad horizontal, citada por El Tiempo, explica que las multas únicamente se pueden aplicar mientras estas se encuentren reguladas en el reglamento de la copropiedad. Con esto, se estarían respetando los derechos fundamentales del propietario, lo que incluye el debido proceso y las posibilidades de ejercer el derecho a la defensa.

“Las sanciones deben estar precedidas de un procedimiento formal que respete las condiciones señaladas tanto en el reglamento interno como en la Ley. Además, en casos de fuerza mayor, el propietario tiene derecho a presentar justificaciones que puedan exonerarlo del pago de la multa”, dijo Pabón para este medio.

Por eso, para que este procedimiento se haga con la mayor transparencia, las administraciones deben garantizar que las normas sean claras, accesibles y se apliquen de manera justa. La ausencia de un reglamento adecuado o el incumplimiento del proceso podría invalidar cualquier sanción impuesta.

Tenga presente que la asistencia a las asambleas permite su participación activa en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de todos los residentes destacando que se evalúa la transparencia de las finanzas y también promueve un ambiente de convivencia armónica.

La propiedad horizontal implica tanto derechos como obligaciones. Más allá del cumplimiento legal, involucrarse activamente en la gestión de la copropiedad fortalece la comunidad y garantiza una administración mucho más eficiente para la toma de decisiones.

