El viceministro de Hacienda afirmó en Valora Analitik que la comisión de expertos tributarios convocada por el Gobierno entregará los insumos para la construcción de la próxima reforma tributaria a más tardar en febrero de 2021, por lo que dio pistas de que se empezaría a dar la discusión sobre este tema en marzo.

“Antes de marzo de 2021 sería difícil pensar en una discusión sobre la reforma, y eso si ya podemos cuantificar los golpes de la pandemia”, indicó el funcionario en el medio, y agregó que en esa reforma tributaria no se les quitarán los beneficios a empresas.

El viceministro afirmó, además, que en la reforma se revisará el gasto del país con el fin de focalizarlo y reducir el tamaño del Estado. “Si mejora el gasto en 5 o 7 billones de pesos solo se tendrían que recaudar 12 billones de pesos (en la reforma). Hay que revisar beneficios y exenciones”.

De acuerdo con lo que dijo Londoño en el portal, en la discusión de la próxima reforma tributaria el Gobierno entrará a revisar esquemas “que no gustan” como el del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el fin de cobrar este tributo a más productos y servicios; sin embargo, aclaró que esto no afectará a los colombianos de menores ingresos.

“Yo creo que yo soy una persona en condiciones de pagarle IVA a unos productos que no lo están pagando. No estoy diciendo que lo paguen las clases menos favorecidas, para eso se creó todo el esquema de devolución del IVA, pero personas como yo sí podríamos pagar eso que hoy no estamos pagando y que estamos consumiendo más”, enfatizó Londoño en el medio.