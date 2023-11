El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que el problema de pagos de nómina ya se solucionó. Lo cierto es que todavía falta que devuelvan parte del dinero. El ministro calculó que, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. de hoy, culminaría la reversión de los recursos.

El jefe de hacienda sostuvo que el fin de semana no pudieron adelantar todos los pagos porque no hubo sistema bancario, pero ayer hicieron el pago de $ 2.8 billones a los funcionarios que no recibieron el sueldo completo.

(Vea también: Gobierno Petro insiste en importar gas de Venezuela y da como razón el fenómeno de El Niño)

“En la reversión de los dinero que fueron girados de más, estamos actuando con 23 instituciones bancarias donde los funcionarios tienen radicadas sus cuentas de los cuales 16 ya nos hicieron la devolución. Esperamos tener la reversión completa mañana antes de las 11:00 a. m. y, si queda faltando algo, hasta las 5:00 p. m.”, prometió el alto funcionario.

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en los pagos adicionales de nómina.

La entidad anunció que ordenará una visita especial al Ministerio de Hacienda y a las instalaciones donde se opera el Sistema Integrado de Información Financiera para recaudar elementos de conocimiento que permitan esclarecer los hechos. Así mismo, requerirá a ambas entidades para que suministren, dentro del plazo de cinco días hábiles, información relacionada con el error, las cuentas comprometidas, las medidas para recuperar los recursos, el sistema tecnológico y las pólizas de protección digital.

Minhacienda aclaró que no se cobrará el 4X1.000 a las consignaciones adicionales que se realizaron por error. La entidad agregó que “la operación en nada va a afectar el tema de impuestos. Ya se coordinó para que el sistema Muisca (que está relacionado con impuestos y Dian) tenga en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversaron o se reversarán al Tesoro Nacional”.

(Lea también: Ministro de Hacienda hace un pedido (¿tarde?) a funcionarios que recibieron pago triple)

Camilo Zarama, socio director del Departamento Tributario de Garrigues Colombia, señaló que “lo que dice el ministro Bonilla, de que van a devolver los pagos, no debería implicar un costo para nadie”. Explicó que, al hacer la reversión directa desde las cuentas, es como si no hubieran ocurrido los movimientos originados por error.

No obstante, la abogada Lizz Meza Pastrana, experta en declaración de renta de Tributi.com, advirtió que “en casos donde el error llevase a una persona a superar el umbral establecido por la Dian para la declaración de renta, basado en el valor total de las consignaciones bancarias, esta persona sí estaría obligada a presentar una declaración. Aun así, esto no implica necesariamente un pago de impuesto adicional, ya que los fondos recibidos por error serían devueltos y no se considerarían como ingreso efectivo”.

El error de Minhacienda también motivó críticas sobre la capacidad del Gobierno Nacional para gestionar los procesos de pago a su cargo, más cuando se discute en la reforma a la salud la responsabilidad de la Adres como pagador único en el sistema a través de giro directo.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.