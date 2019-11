Puntualmente, la funcionaria negó esto y dijo que prefiere irse de la administración de Iván Duque si el mínimo baja.

“Nosotros no estamos de acuerdo con disminuir el salario mínimo. Si a mí me toca hacer esto, yo renuncio”, afirmó Arango, en el marco de la instalación de la Mesa sobre Empleo Público que se realizó esta semana.

Además, cita Canal Capital, la funcionaria enfatizó en que el salario mínimo no es responsable de los problemas laborales ni del desempleo que afecta a Colombia.

“Aquí todo lo malo es por el salario mínimo en este país y eso no puede suceder; porque los salarios de la gente que gana bastante dinero no dicen nada; porque eso no les importa”, sostuvo la funcionaria.