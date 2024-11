Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó, en medio de la clausura del Congreso Colombiano de la Construcción 2024, la cifra de recorte del presupuesto.

(Lea también: “Odio político”: rabieta de Petro contra procuradora, quien pidió tumbar reforma pensional)

“El gobierno suspendió en mayo un presupuesto de $20 billones, y ahora debemos emitir un decreto de recorte que alcanzará los $33 billones, con el fin de garantizar que no rompemos la regla fiscal y que mantenemos la sostenibilidad fiscal del país”, dijo Bonilla.

Se espera que en noviembre esté listo el decreto, que ya se había planteado desde junio, cuando el Ministerio de Hacienda conoció la disminución en los ingresos fiscales.

#AHORA

El ministro @ricardobonillag confirma que el recorte presupuestal que tendrá Colombia en 2024 será de $33 billones. “Ese recorte va a llegar a $33 billones con el fin de garantizar que no rompemos la Regla Fiscal y mantenemos la sostenibilidad fiscal del país”. pic.twitter.com/H7262WtKlK — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) November 9, 2024

Las cifras de recaudo esperadas no coincidieron con las reales y según el análisis se definió que ese recaudo proyectado no se iba a alcanzar.

Lee También

El ministro confirmó que, de acuerdo con el compromiso, este año se ha ejecutado el 72 % del presupuesto y pagado 61 %. “La diferencia entre el compromiso y la obligación, está en el presupuesto de inversión, donde lo que se compromete en determinado momento tiene que esperar varios meses en que tenga el producto ya listo a recibir y a pagar. Hay una diferencia en los dos”.

Recomendado: Inflación en Colombia se desaceleró en octubre por cuarto mes consecutivo y se ubicó en 5,41 %

¿Cuál es el presupuesto para el 2025?

De acuerdo con Bonilla, el Presupuesto de 2025 debe decretarse, “dado que el Congreso no tomó decisiones, es por $523 millones. No podemos decretar nada distinto a lo que se determinó en el Congreso. Esperamos el trámite del proyecto de ley de financiamiento para saber qué queda financiado y que no”.

Con respecto a los $10 billones en TES autorizados recientemente, dijo que no se tratan específicamente de un incremento de deuda, sino del proceso de organización de la caja. “Nosotros no podemos hacer el recorte con lo que no está comprometido, podemos recortar lo que ya está comprometido”.

—

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.