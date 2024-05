McDonald’s informó este martes 30 de abril que los llamados al ‘boicot’ en su contra han tenido efecto. Por tanto, sus resultados financieros no han sido los mejores en el primer trimestre del año, según detalló AFP.

“No prevemos una mejoría significativa (…) hasta que la guerra termine”, señalaron los directivos de la empresa estadounidense en una audioconferencia con analistas, de acuerdo con la citada agencia.

El gigante de la comida rápida fue blanco de críticas luego de que su franquicia en Israel decidiera ofrecer, a finales de año pasado, comida gratis al ejército israelí.

🚨JUST IN- McDonalds Israel is temporarily closing all its branches to provide free meals to Israeli military and medical personnel. pic.twitter.com/N1QJUifmRa

— Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) October 13, 2023