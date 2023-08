La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el allanamiento de la sede del semanario estadounidense Marion County Record y el domicilio de su director, en el estado de Kansas, por considerar que fue un “acto intimidatorio y desproporcionado” contrario a los principios constitucionales que protegen la libertad de prensa.

El pasado 11 de agosto, agentes del departamento de Policía del condado de Marion irrumpieron en la oficina del periódico Marion County Record y en la vivienda de su propietario y editor, Eric Meyer. La Policía incautó computadoras, archivos y hasta celulares de los trabajadores.

Este es el video del allanamiento al medio:

ABC News obtained footage of Friday’s police raid on the Marion County Record pic.twitter.com/GXgxxoMBKC

— Marisa Kabas (@marisakabas2) August 14, 2023