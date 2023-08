Noticias Caracol presentó un informe en el que indicó que el narcotraficante Juan Carlos López Macías ofreció apoyo económico a la campaña presidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones, situación que ha llevado a un cruce que ahora llegó a una dura respuesta a pesar de la alerta de una organización de periodismo internacional.

El tira y afloje empezó cuando Gustavo Petro salió al paso de la mencionada información del informativo de Caracol Televisión, tema al que el mandatario contestó luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lo cuestionó.

¿Qué le dijo Gustavo Petro a la Flip sobre informe de Noticias Caracol?

“Señores Flip, el presidente de la República como ciudadano de Colombia goza de derechos fundamentales igual que los demás ciudadanos y ciudadanas. Uno de ellos es el derecho al buen nombre”, indicó en la primera parte de su mensaje desde su cuenta personal de X (antes Twitter).

A pesar de que la mencionada organización lo instó a no estigmatizar la investigación de Noticias Caracol porque “promueve un ambiente intimidatorio”, el gobernante se justificó.

“La información de Caracol Televisión fue calumniosa. Quienes el canal [sic] afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal [sic] dijo que eran directivos de Colombia Humana resultó que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa, terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre”, afirmó.

A pesar de los señalamientos de Petro, Noticias Caracol se ha reafirmado en su información sobre lo sucedido en Casanare, con lo que la controversia ha tomado tintes cada vez más fuertes.

El presidente de Colombia, que lanzó un fuerte señalamiento contra el periodista que lideró la investigación publicada en el informativo, indicó cuál será el camino que va a tomar.

“Pedí, como la ley exige, una rectificación y no quiso la cadena. Por tanto corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fue calumniada”, aseguró.

En el remate de su respuesta al llamado de atención de la organización, el mandatario colombiano dejó una advertencia de su postura frente a este tipo de casos con medios de comunicación.