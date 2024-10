Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas más importantes de Colombia, pues por el contenido que hace, la relación con Pipe Bueno y hasta por su momento de emprendedora se ha ganado un reconocimiento importante en dicho medio.

De hecho, tan bien le estaba yendo, que incluso en 2021 tomó la decisión de lanzar su propia marca, Divva, con la cual vende productos como labiales, pestañinas, lápices delineadores y mucho más, teniendo un gran éxito.

Sin embargo, este martes primero de octubre sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que su marca, tal y como se conoce, no va más, puesto que entró en un proceso de liquidación.

Qué pasó con Divva, la marca de Luisa Fernanda W

En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido explicó que lo que buscará es conseguir un nuevo laboratorio que le ofrezca más calidad y producción para satisfacer las necesidades de sus clientas.

“Llegó a un punto en el que merece evolucionar. Es una marca tan bonita que merece una mejor presentación. Quiero llevar a Divva a otro nivel y estoy en la búsqueda de nuevos laboratorios y productos de mejor calidad”, comentó Luisa.

Y sobre los cambios que se vienen, agregó: “No sé si sea cambio de nombre, de marca o de imagen. Amo ser empresaria, amo con mi vida emprender. Muchos de los productos se mantienen agotados, hay muchas cosas que me identifican y otras que ya no. Si algo ya no me identifica, lo paro”.

Finalmente, la esposa de Pipe Bueno les agradeció a sus clientes y aseguró que lo que venga para la marca va a sorprenderlos de gran manera y por eso estima muchas ventas.

Maquillaje de la marca de Luisa Fernanda W con descuento

Debido a este cambio que planea hacer la influenciadora, de una vez en su página web sacó productos con grandes descuentos y por eso los clientes pueden aprovechar antes de que se agoten.

Algunos de estos elementos son: labial en barra a 16.400 pesos gracias al descuento del 45 %, labial líquido a 19.900 pesos gracias a su 50 % de descuento y pestañina a prueba de agua a 19.900 pesos por estar rebajado a la mitad, entre otros.

