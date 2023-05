En las últimas horas se conoció que Luis Carlos Sarmiento Angulo ya no era el hombre más rico del país. De acuerdo con el listado de la revista Forbes, Vélez pasó a Sarmiento Angulo y lo dejó en el segundo escalón.

De acuerdo con las cifras de ese medio, la fortuna de Vélez llegó a los 7.000 millones de dólares. Por su parte, la fortuna de Sarmiento Angulo actualmente llega a los 6.600 millones de dólares.

Esa publicación señaló que el aumento en la fortuna de Vélez se debe a los buenos resultados de Nubank, el banco digital que tiene su sede en Brasil (Vélez reside en Uruguay).

Las malas noticias para Sarmiento Angulo son dobles. Además de caer en el listado de los más ricos del país, también ve cómo Nubank se toma un buen sector de las finanzas en Colombia, justamente donde Grupo Aval es un referente.

Pero no todo es malo para el empresario bogotano. Recientemente, el Grupo Aval anunció que sus depósitos (plata que la gente mete allí) habían aumentado en el primer trimestre de 2023.

En los 3 primeros meses de 2022 los depósitos fueron por 152.700 millones de pesos, mientras que en 2023 estos llegaron a los 178.400 millones de pesos. Se trata de un aumento del 16,83 % para Grupo Aval.

Luis Carlos Sarmiento tiene a David Vélez como competidor directo

El repunte de Vélez en la lista de los más ricos se debe a que la semana pasada Nubank reportó buenos resultados para el primer trimestre de 2023, con utilidades de US$ 141,8 millones, frente a pérdidas de US$ 45,1 millones en el mismo período el año anterior y una facturación de US$ 1,618 millones, 85 % más que en el primer trimestre de 2022.

Esto ha entusiasmado al mercado. La acción de Nu -la holding que agrupa las operaciones en Brasil, Colombia y México- se ha incrementado 13 % en la última semana, tocando un precio de US$ 7 en la mañana del martes, precio máximo que el neobanco haya tenido en el último año.

La acción había sido arrastrada a la baja por muchos motivos, como la incertidumbre económica, la alta inflación en los mercados que opera, las alzas en las tasas de interés y el mercado bajista en el sector tecnológico.