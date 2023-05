A sus 41 años, el fundador y CEO de Nubank (banco que reveló cuántos clientes tiene en Latinoamérica) David Vélez, ha regresado a un puesto que ocupó brevemente entre finales de 2021 y principios de 2022: el del colombiano más rico, que había perdido ante una remontada del fundador y presidente de la junta directiva de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Quién es el millonario David Vélez, CEO de Nubank y cuánto dinero tiene

Forbes estima que el paisa David Vélez tiene ahora una fortuna de US$ 7.000 millones, por encima de los US$ 6.600 millones de Sarmiento Angulo, que pasa al segundo puesto en la lista de multimillonarios de Colombia.

El repunte de Vélez se debe a que la semana pasada Nubank reportó positivos resultados para el primer trimestre de 2023, con utilidades de US$ 141.8 millones, frente a pérdidas de US$ 45.1 millones en el mismo período el año anterior y una facturación de US$ 1.618 millones, 85 % más que en el primer trimestre de 2022.

Esto ha entusiasmado al mercado. La acción de Nu -la holding que agrupa las operaciones en Brasil, Colombia y México- se ha incrementado 13 % en la última semana, tocando un precio de US$ 7 en la mañana del martes, precio máximo que el neobanco haya tenido en el último año.

La acción había sido arrastrada a la baja por muchos motivos, como la incertidumbre económica, la alta inflación en los mercados que opera, las alzas en las tasas de interés y el mercado bajista en el sector tecnológico.

Vélez, junto a su esposa, la peruana Mariel Reyes, se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a causas sociales. VelezReyes+, la plataforma filantrópica que ambos fundaron, tiene que como enfoque la educación y el liderazgo. Las primeras donaciones han sido dirigidas a once organizaciones en Brasil, Colombia y Perú.

Entre tanto, Nubank (banco que anunció cambio grande en Colombia) reportó tener 79,1 millones de clientes, de los cuales 75,3 millones están en Brasil, mientras que en Nu México alcanzaron los 3,2 millones y en Colombia suman 635.000. Estas dos últimas son las operaciones más recientes.

Justo en los últimos días, la compañía ha estado celebrando sus primeros 10 años. Vélez indicó en el maro de la celebración que , en los próximos años, el neobanco quiere democratizar servicios como los de asesoría financiera, para que “crear un banquero personal en el bolsillo de cada consumidor”.

Este año, su filial Nu Colombia, lanzará su cuenta de ahorro NuCuenta mientras que en Brasil planean pasar progresivamente de la adquisición a la monetización de clientes. Tanto en México y Colombia, donde experimentan etapas más tempranas, están implementando el mismo libro de las estrategias que han utilizado en Brasil, donde el portafolio es mucho más amplio que una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorros: se extiende a negocios y a verticales como inversiones, seguros y comercio electrónico.

Nacido en Medellín, David Vélez fundó Nubank, banco que ha puesto a temblar a Bancolombia y otros, en Brasil en 2013 junto a Cristina Junqueira y Edward Wible, atrayendo a inversores de renombre mundial como Warren Buffett.