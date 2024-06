Por: El Colombiano

La caída en el consumo de lácteos en Colombia, que en el 2022 fue de 9% y en 2023 del 6%, tiene preocupada a la industria lechera que busca, en coordinación con el Gobierno y otros actores de la cadena, la construcción conjunta de una estrategia que permita impulsar el desarrollo de la actividad.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Ana María Gómez Montes, presidenta de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), explicó detalles de las propuestas que se presentan en el undécimo Congreso Internacional de la Industria Láctea, que se celebra en Plaza Mayor, Medellín.

¿Cuál es principal reto de la industria lechera nacional?

“El gran desafío que tiene el sector lácteo hoy en día es el consumo. Definitivamente, cuando uno se pone a analizar todas las variables, una que pesa muchísimo es el consumo y esa baja en el consumo, está afectando terriblemente la cadena. En 2022 cayó 6 %, en el 2023 el 9 % y en lo que va corrido de este año había repuntado solo 1,36

%. Y este es un efecto grave y muy grande. Entonces, cuando a usted en una cadena de bienes de consumo masivo se le afecta el eslabón final del mercado, eso genera un efecto dominó hacia a atrás tenaz”.

¿Qué están proponiendo para sortear ese problema?

“El asunto lo estamos abordando desde distintas ópticas. Estamos planteando un tema de integración de toda la cadena láctea para buscar resultados positivos para todos. Y es que hay una discusión de muchísimos años atrás en la que los ganaderos se quejan de que los industriales no les compran todo, que el precio está muy bajito y la industria contesta, y entonces esa es una discusión y una polarización que no ha llevado a nada. Lo que nosotros estamos proponiendo es: integrémonos como cadena láctea que somos, porque a todos lo que nos está afectando es lo mismo, y busquemos soluciones. Eso implica análisis de la parte económica, de usos alternativos para la proteína de la leche, de sostenibilidad, de empalme generacional que es otro de los problemas que tiene el campo, que la gente se está yendo.

Entonces la idea del Congreso Internacional de la Industria Láctea es congregarnos a todos para generar ideas, y trabajar en esos frentes”.

¿Qué explica la caída del consumo?

“Eso tiene varios orígenes o factores, pero el principal y no es exclusivo del sector de la leche tiene que ver con la capacidad adquisitiva del consumidor colombiano. Los fenómenos inflacionarios están afectando duro el bolsillo de las personas. Segundo, que efectivamente hubo en los últimos años, un alza en el precio del producto al consumidor final. Venimos de unos años, particularmente después de pandemia, en los que los insumos crecieron por todo el tema de guerras, y hubo mucho tiempo en que la leche subió mucho, o sea, la materia prima subió y no por capricho de los ganaderos, sino porque a ellos realmente les costaba mucho más producir su leche.

Del 2021 al 2023, el acumulado del precio que se le pagó al ganadero subió 90% de lo que paga la industria, y luego comenzaron a relajarse factores como los insumos, el maíz, la soya y el precio comenzó a bajar un poquito. Sin embargo, si se le suman factores climáticos, el año pasado estábamos esperando un fenómeno de El Niño mucho más fuerte de lo que fue. Entonces la industria se aprovisionó de stock, sobre todo de leche en polvo, para enfrentar un fenómeno climático que en realidad nunca llegó. ¿Entonces, qué pasa? Estamos con unos puntos dentro de la cadena dentro del tubo, por decirle así, que hay atasco.

Es decir, si al final del tubo no se está jalando, que es el consumo, entonces comenzamos a tener esas dificultades. Y la verdad es que la industria no le trasladó el total del aumento que tuvo en materia prima al consumidor final. Y tercero, otro factor que nosotros identificamos que afecta en alguna medida es el de las nuevas tendencias nutricionales. Se ven con frecuencia anuncios de no consuma leche, todos resultamos intolerantes a la lactosa y se pretende reemplazar por bebidas vegetales”.

¿O sea que a la leche le salió un nuevo competidor?

“Como industria no hablamos mal de otros segmentos, pero sí somos muy claros es en decir: ¡Ojo!, que una bebida vegetal nunca reemplazará la leche, por muchísimas razones. Solo piense en el contenido de proteínas, de grasa, de calcio, de vitaminas, de minerales, y además la leche tiene una característica muy particular y es que por su composición, hace que todos estos nutrientes tengan mayor biodisponibilidad, es decir que la leche hace que el calcio, el magnesio, la vitamina B 12, la riboflavina y todo lo que tiene la leche en su composición sea más fácil de absorber por el organismo.

Entonces, creemos que puede haber un nicho para esas bebidas vegetales y es válido, pero realmente reemplazar la leche por esas bebidas es un error nutricional, y creemos que es más una tendencia que ha sido alimentada por algunos médicos y algunos influencer, pero es un error pensar en sacar la leche de una dieta sana, particularmente en niños y en edad adulta”.

¿Si la industria no le trasladó los mayores costos al consumidor final, hoy cuál sería el precio de un litro de leche?

“La matemática exacta en este momento no la tengo. Pero, partamos de una base las industrias, el ganadero, todos tienen modelos de negocio que lo que buscan es tener una utilidad en mayor o en menor medida, y la industria lechera también entiende que si se hubiera trasladado la totalidad de ese aumento acumulado del 90%, ¿qué le pasa al mercado que ya estaba impactado?

Eso explica fenómenos como el que se vio en los primeros meses de este año, cuando hubo una cantidad de ofertas de muchas marcas de leche ofreciendo pagar 4 y llevar 6, o marcas que volvieron a precios que tenían el año pasado, y todo eso se hizo buscando un poquito para compensar ese tema. Pero aquí no hay que olvidar el hecho de que toda la industria de alimentos lo que hace es agregarle valor unas materias primas. Y el valor no solamente digamos a nivel de transformación, porque lo transforma en queso o yogures, sino que piense que también la industria es la responsable de hacer llegar a donde está el consumidor el producto, y todo eso da unas características de modelo de negocio y de estructura de costos que se reflejan en aumentos de precio final al consumidor, pero que se hace un ejercicio para no trasladarlos del todo.

¿Qué pasa? El precio de la leche al ganadero depende del factor climático y eso permite a veces equilibrar. Por ejemplo, con los climas que estamos viendo en Colombia, de lluvias, eso nos anticipa que seguramente va a haber más producción de leche, las famosas enlechadas, porque hay más pasto por la lluvia y comienza la mayor producción. Aquí el desafío para nosotros como cadena láctea, no solo la industria, sino todos, es comenzar a desarrollar modelos de negocio y alternativas de industrialización que nos permitan no ser tan dependientes, por ejemplo, de esos fenómenos climáticos”.

¿Cuáles son los datos de producción de leche en Colombia?

“En 2022, Colombia produjo 7.414 millones de litros de leche cruda en Colombia, el año pasado el volumen cayó un poquito, fueron 7.097 millones de litros, y casi el 50% de esa producción se obtiene, se transforma y comercializa a través de canales informales. Cuando nos vamos a lo que se llama el acopio formal, o sea ese 50% de producción que recoge la industria formal fue el año anterior de 3.327 millones de litros. Y de ese número, Asoleche representa el 40% de ese acopio formal. Nuestra misión es ampliar aún más esa representatividad. Hoy en día tenemos industria pequeña, mediana, grande, y proveedores de la industria también están afiliados a Asoleche, por ejemplo, proveedores de empaque”.

¿Para dónde va ese 50% de la leche que se acopia informalmente?

“Eso demuestra que en este sector hay mucho para trabajar. El que es informal normalmente no es informal porque quiere, es porque le toca. Lo que pasa en Colombia es que la producción ganadera está dispersa en pequeñas unidades, obviamente hay ganaderos muy grandes y con muchas hectáreas de tierra, pero la verdad es que la mayoría están en pequeños hatos.

El 50% de lo que llaman Upas, unidades de producción agropecuaria, tienen menos de 5 hectáreas. Y el 73% de esas Upas tiene menos de 30 cabezas de ganado. Entonces por eso le digo que es muy disperso. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces están en sectores alejados y así volvemos al eterno problema de Colombia: la infraestructura. Así un pequeño productor de 20 cabezas de ganado y 3 hectáreas de tierra en una zona alejada de tierra caliente ordeña sus vacas y si no tiene disponibilidad de una cadena de frío, un tanque frío o rutas que le recojan esa leche no puede hacer nada distinto a lo que normalmente pasa, y es agregarle cuajos a la leche para comenzar las producciones de estos quesos artesanales, que no es que sean feos ni mucho menos, pero no tienen ningún estándar a nivel bacteriológico. Eso es lo que pasa con ese 50%.

Y es por eso que la solución pasa por mejorar en infraestructura y por los programas de agroindustrialización para poder establecer nodos agroindustriales en esas regiones donde se identifica que hay esta producción para que se pueda o pulverizar o producir quesos, pero de una manera que cumpla ciertos estándares”.

¿El gremio tiene participación en el manejo de los recursos del fondo parafiscal de la leche?

“No, señor. Eso está a cargo de Fedegán y fíjese que ese es uno de los desafíos interesantes que uno le ve al sector. Fedegán representa ganado de doble propósito, pero lo cierto es que si bien se desarrollan algunos programas para el ganado leche, la mayoría hay que decirlo, se van para ganado de carne”.

¿Cuál es el nivel actual de leche pulverizada?

“De marzo del 2023 a marzo del 2024, solo el inventario de leche en polvo subió 232%, y en inventarios generales, leche y sus derivados en la industria, están alrededor de entre 23 y 28 días, que representan lo que llaman litros equivalentes, es decir si usted volviera todos esos productos leche líquida serían 220 millones de litros que hay en inventarios. Aquí lo que necesitamos son políticas económicas que favorezcan el empleo, la capacidad adquisitiva del colombiano promedio, y que se reactiven sectores como construcción, como industria, como servicios, para asegurarle a la gente un ingreso y que pueda consumir ojalá leche y derivados. De momento estamos trabajando en lograr aliarnos con el Gobierno y otros gremios para hacer campañas de promoción al consumo”.

¿Cuánta leche toma un colombiano?

“La FAO recomienda que el consumo per cápita entre leche y sus derivados debe ser de 170 litros por año, nosotros estamos en 140 litros. Hace poco estuve con representantes del Consejo de Exportación de Lácteos y nos comentaban que en Estados Unidos el promedio es más o menos de 210 a 220 litros per cápita al año. Y a pesar de que estamos caídos en consumo y con la alta informalidad en acopio de leche, Colombia solamente produce el 89% de lo que se consume leche en este país, y el resto es importado. Ahí hay oportunidades”.

¿Y la lucha contra el lactosuero, cómo va?

“El lactosuero no es un veneno. Ese es un subproducto de procesamiento de la leche, tiene muchas propiedades y un nivel de proteína alto. Y es materia prima de muchas industrias de alimentos, se ve en quesos, galletería y productos lácteos. Es decir, esto no es ningún veneno, porque el problema es que se ha venido hablando de que se está envenenando a la gente. ¿Dónde está el problema? En que es un asunto de engaño al consumidor, porque hay industrias o personas inescrupulosas que lo que hacen es rendir la leche. Un litro de lactosuero es cuatro veces más barato que un litro de leche, y lo que hacen es venderle a la gente leche que está rendida con lactosuero, pero la gente no se va a envenenar.

Como industria formal somos los primeros que combatimos, que se engañe al consumidor y que se le venda como leche una cosa que es una bebida láctea, porque leche rendida con lactosuero deja de ser leche, y de acuerdo con los requisitos mínimos que establece la ley y pasa a ser una bebida láctea, entonces somos los primeros que apoyamos esas medidas”.

¿Qué representa Antioquia en materia de lácteos?

“Antioquia y Cundinamarca representan entre el 65 % y 67 % de la producción nacional de leche. De ese porcentaje, Antioquia representa el 37 % más o menos. Y Antioquia tiene un 94 % de formalización del sector y ese es un dato interesante, ya que la formalidad promedio del país es apenas 50 %.

