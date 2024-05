El negocio de la leche en Colombia atraviesa quizá su momento más difícil, pues el consumo ha tenido grandes disminuciones. Según datos de Asoleche en Noticias Caracol, gremio que reúne a los empresarios del sector, en 2022 se redujo un 9 % y en 2023 un 6 % la demanda de este producto.

Sumado a ello, hay otra situación que tiene en jaque al gremio y es que el país no está contando con la capacidad de producir toda la leche que se necesita y en la actualidad se cubre el 89 % de la demanda. El resto se importa, especialmente la que es en polvo, muy utilizada en la industria de alimentos y derivados como quesos maduros, de acuerdo con datos de Asoleche.

Al respecto, Ana María Gómez Montes, presidente ejecutiva de la asociación, habló en el citado noticiero y aseguró que la causa de este problema se debe a la menor capacidad adquisitiva de los colombianos, así como a la inflación. De hecho, van 24 meses a la baja en el consumo de la bebida en el país.

“Estas bajas en el consumo afectan a toda la cadena láctea, estoy hablando desde el productor, el ganadero, el empresario que la distribuye y el consumidor final”, indicó la ejecutiva en el citado medio.

Qué está pasando con la leche en Colombia y por qué hay SOS

De igual manera, la directiva explicó en la entrevista qué ha pasado para que los insumos se pongan a un alto costo y esto termine afectando a todos los actores que producen, compran, venden y consumen la leche.

“Cuando hablamos de aumento de precios, lo hablamos en toda la cadena y se vio afectado por fenómenos que todos conocemos, como las guerras, el clima y eso empieza a afectar la cadena. Cuando al ganadero le es más caro producir su leche, naturalmente la industria que le compra le tiene que pagar más caro y eso se ve reflejado en los precios finales al consumidor; sin embargo, la industria ha hecho un esfuerzo grande porque el impacto no sea tan fuerte”, señaló.

Gómez hizo referencia también a otro problema que tiene en jaque al sector y es el aumento del consumo de bebidas vegetales que reemplazan la leche. Aunque no están en contra de su comercialización, el hecho que hayan tomado fuerza si ha representado una afectación para el gremio.

“Eso también es un punto importante. Nosotros no hablamos de otro sector alimenticio; sin embargo, las bebidas lácteas tienen algunas características nutricionales y de sabor particulares, pero no son leche. Sus contenidos de proteína, vitaminas y minerales no son las mismas. Somos enfáticos en decir que una bebida vegetal no sustituye un vaso de leche, que en un niño en etapa de crecimiento significa el 50 % diario de lo que requiere de proteína”, expresó.

Finalmente, contó si el escándalo por el lactosuero que hubo hace algunos meses en el país tuvo que ver con los problemas que están afrontando hoy en día.

“El lactosuero no envenena, es un subproducto de procesar la leche. Hay que aclarar que esta sustancia es una materia prima que se usa en toda la industria alimenticia. El problema es que a la leche se le rinda el lactosuero y se venda como leche, por eso pedimos que se regulen estas prácticas para no engañar al consumidor”.

