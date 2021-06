La carrera deportiva de un futbolista es corta; por esta razón, administrar los recursos financieros de la mejor forma se ha convertido en un factor clave. Juan Pablo Ángel es uno de aquellos personajes que se ha ganado un reconocimiento por involucrarse en el campo de los negocios.

Además de haber sido nombrado embajador de una marca automotriz, el exjugador de River Plate ha participado en proyectos deportivos, como los de Atlético Nacional de Colombia y Los Ángeles F.C, equipo de la MLS de Estados Unidos.

A continuación encontrará algunos de los negocios que se han conocido de Juan Pablo Ángel, quien ahora tiene la pinta de un trabajador, como se ve en la siguiente publicación de Twitter en la que comentó: “La voluntad de triunfar es importante, pero lo más importante es la voluntad de prepararse”:

The will to succeed is important, but what’s more important is the will to prepare!#planning #Preparation #Organization #Action pic.twitter.com/0DbKeYXjL4

— Juan Pablo Angel (@JUANPABLOANGEL) November 11, 2020