A pesar de los retos que él pueda tener, Valderrama siempre tiene la mejor actitud y piensa positivo: “Para mí el fracaso no existe. El fracaso es cuando uno no intenta. Yo la tengo clara desde que era ‘pelao’”, dijo en una entrevista con ‘Contadores de historias’.

‘El Pibe’ Valderrama y su contenido en redes sociales

Desde hace varios años, el exmediocampista de la Selección Colombia comenzó a crear contenido en las redes sociales. Esto lo vio como una alternativa para generar ingresos debido a que consideró que el mundo virtual es clave en los negocios.

Pese a que después de su retiro firmaba autógrafos o hacía charlas y comerciales, él sabía que no tener una participación digital le estaba costando oportunidades: “La gente me contactaba y me preguntaba si tenía redes. A mí no me gustaba esa vaina. Entonces, se me iba acortando la oportunidad de trabajo”, le comentó a ‘Contadores de historias’ en el siguiente video (segundo 00:17):

Dentro de su participación en las redes sociales se destaca su canal de YouTube que, como se lo dijo al mismo medio, surgió por sus hábitos de ver fútbol con frecuencia: “Un día me dijeron que por qué no veíamos los partidos y los analizábamos”.

En su canal de YouTube, llamado Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, se encuentran entrevistas que él le ha hecho a personajes como ‘el Tino’ Aprilla, ‘Choronta’ Restrepo, Mauricio Molina y más. Adicionalmente, Valderrama comparte videos, en los que resume la jornada deportiva.

Esta fue una de sus últimas publicaciones en Instagram, red social en la que también comparte contenido; aquí se refirió a la Liga Betplay y sus llaves semifinales:

Saludos de ‘el Pibe’ Valderrama

Igualmente, se conoció que ‘el Pibe’ Valderrama es una de las figuras del deporte que más cobra por un saludo en redes sociales, metodología que es implementada por varios personajes públicos.

Aguardiente Júbilo

Este es un proyecto que trabajó con Édgar Rentería y José Rafael Arango. Como dijo Portafolio en 2019, citando a Arango, se dedicaron casi “dos años en plasmar el sabor tradicional del anís y otros sabores como la canela, la vainilla y bergamota para obtener las notas deseadas de la más alta calidad”.

En su cuenta de Instagram describen este producto de la siguiente forma: “Un aguardiente de pureza y suavidad, triple destilado, triple filtrado y sin azúcar”. Además, en su página web dice que Júbilo “viene de las purísimas y heladas aguas del Parque de los Nevados, las cañas de azúcar y los productos botánicos más selectos de la geografía nacional”.

A continuación verá una de las recientes publicaciones de Júbilo, en la que aparece ‘el Pibe’: