James Rodríguez y ‘el Pibe’ Valderrama son dos de los referentes futbolísticos más importantes del deporte nacional, no solo por sus logros, sino también por el reconocimiento que tienen en otros países. Lo mismo ocurre con personajes como Fredy Rincón, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García, entre otros.

En una entrevista con Pulzo, el periodista deportivo Víctor Romero explicó cuáles son las principales diferencias entre algunos jugadores de ambas generaciones y, asimismo, escogió con cuáles futbolistas armaría su equipo de fútbol 5.

James Rodríguez vs. ‘el Pibe’ Valderrama

Víctor Romero comentó que James y ‘el Pibe’ son dos grandes figuras. Sin embargo, si tuviera que elegir a alguno, el periodista optaría por Valderrama: “Es la presencia del fútbol colombiano del mundo. Ahí están cerca James Rodríguez y Falcao García.

Los dos vivieron épocas distintas, algo que el también narrador considera clave: “Hay que entender que el fútbol se juega a otro ritmo. Los tiempos cambian y hubo cambios”. No obstante, él no comparte la percepción que unos tienen acerca de que Valderrama no corría en la cancha.

Dentro de las características más destacadas, Romero dijo las siguientes: “James Rodríguez se puede adaptar a otros sectores del terreno de juego y es más goleador. ‘El Pibe’ fue un líder que nos llevó a tres mundiales”.

Generaciones de la Selección Colombia

Además de James y Valderrama, Víctor Romero resaltó a jugadores que han sido figuras de la Selección Colombia en cada línea del campo. En la portería le gusta Óscar Córdoba y en la parte defensiva su preferencia se inclina por Iván Ramiro Córdoba debido a su velocidad.

En el mediocampo, pese a que él cree que Juan Guillermo Cuadrado ha sido uno de los jugadores más importantes en los últimos cincos años, Romero prefiere a Fredy Rincón y en el ataque no dudó en elegir a Falcao García.