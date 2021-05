green

James Rodríguez habló en ‘La interna’, espacio audiovisual creado por la Selección Colombia para que los jugadores del combinado nacional hablen de sus carreras profesionales y vidas personales. Este viernes se conoció un capítulo más y el ’10’ fue el protagonista.

Sin duda, lo más relevante que contó el volante del Everton en los casi cuatro minutos que habló es que tiene claro que no falta mucho tiempo para que se retire del fútbol profesional. El talentoso zurdo no se proyecta jugando con una edad alta y por eso cree que en unos cuantos años colgará los guayos.

Así lo manifestó James cuando le preguntaron en qué equipo le gustaría retirarse. El mediocampista no respondió esa consulta como tal, pero en su respuesta dio la noticia sobre lo que piensa del momento en el que dejará la actividad profesional.

“No he pensado mucho eso. No te sé decir ahora el sitio exacto en donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no quiero jugar hasta muy mayor. En estos años quiero disfrutar al máximo. El tiempo pasa rapidísimo y cada día falta menos. Esta camada de 30 años para arriba, cada día falta poco. Tenemos que ser felices cada vez que venimos acá”, señaló Rodríguez.

El ’10’ de la Selección Colombia cumple 30 años en dos meses, así que él mismo va entendiendo de que se acerca la etapa final de su carrera.

De igual manera, Rodríguez dejó claro que está obsesionado con ganar algún título con la Selección Colombia y cuando le preguntaron por un sueño importante que tenga declaró: “Ganar alguna copa, eso es lo que yo quiero. Ya he conseguido muchas cosas importantes con la camiseta de la Selección y por qué no ganar un título. Es el sueño mío y de los muchachos que estamos en este proceso”.

Este viernes, el Everton confirmó que el colombiano superó su reciente lesión y podrá jugar el partido del domingo contra el Sheffield.

A continuación, el reciente capítulo de ‘La interna’ protagonizado por James: