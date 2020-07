green

Primero tiene que tener en cuenta que pasa ser beneficiario del Ingreso Solidario, que según anunció el presidente Iván Duque entregará 160.000 pesos a las familias vulnerables del país hasta por lo menos junio de 2021, debe estar inscrito en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén), además de no estar recibiendo ninguna ayuda del Gobierno en el momento.

Pero si llenó los datos en la página del programa y le apareció el mensaje de que no es beneficiario de esta ayuda económica no se preocupe, pudo haber pasado por varias cosas, entre ellas, que no haya sido notificado aún (porque cambió de celular), o que ya forme parte de otras listas de subsidios como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o, incluso, el programa de devolución del IVA, que también aplica en este caso.

Fuentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le confirmaron a Pulzo que, hasta el momento, las personas que necesiten el Ingreso Solidario y que no aparezcan en la lista de beneficiados, no pueden inscribirse en ningún lado para solicitarlo; sin embargo, manifestaron que el DPS ya está adelantando el proceso de focalización con las entidades financieras (bancos).

Según anunció Prosperidad Social en un comunicado, el próximo pago de Ingreso Solidario (160.000 pesos) para familias vulnerables en medio de la emergencia económica comienza el próximo 31 de julio.

Para consultar si es beneficiario del Ingreso Solidario haga clic aquí y siga los siguientes pasos: