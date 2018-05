El primero de diciembre de 2016, tres días después de la tragedia, el piloto fue consultado por ese medio para explicar las posibles causas del accidente en el que murieron 71 personas y entregó graves declaraciones. En la entrevista, Hernández señaló:

“Estos accidentes ocurren en los escritorios de las oficinas por las políticas que existen dentro de las aerolíneas. Es un problema grave y que lamentablemente en Colombia también tenemos porque, por ejemplo, hay aerolíneas como Avianca donde se le reduce el salario al piloto que se enferma. Son presiones que no se deben tener y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Si no se sale a tiempo se les baja el salario, si no se ahorra combustible se baja el salario. Todas esas políticas ponen en riesgo a las personas y la autoridad aeronáutica tiene que tomar cartas en el asunto”.