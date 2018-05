Areiza presentó testimonios ante las autoridades en contra de varios políticos, oficiales, criminales, e investigadores, y en la mayoría de las ocasiones se retractó de sus palabras, por lo que en muchos procesos pasó a ser conocido como un falso testigo.

“Nunca fue una persona que hablara con la verdad y eso hace difícil la investigación porque no sabemos dónde realmente estaba diciendo verdades y dónde mentiras, y a quien le convenía mas una cosa o la otra. Prácticamente vivía de lo que le pudieran pagar por sus testimonios. Tiene enredado a [Luis Alfredo] Ramos, a Iván cepeda, a Álvaro Uribe pidiendo que resuelvan esto”, le dijo a Los Informantes el fiscal Raúl Gonzales Flechas, jefe de Fiscalías de Medellín, a cargo de la investigación del homicidio de Areiza.

Una de las pruebas que el fiscal González en el crimen que se perpetró el pasado 14 de abril hacia las 4:47 de la tarde, en Bello, Antioquia, es un video de una cámara de seguridad ubicada en un poste de la calle donde fue asesinado.

La cámara captó a Areiza transitar por una calle del centro del municipio en su motocicleta, segundos después se estaciona frente a una joyería, que según la investigación visitaba a diario, y solo unos minutos después aparecen tres hombres en dos motos y le disparan en seis ocasiones con una pistola 9 milímetros.

Según el fiscal González, Areiza frecuentaba ese lugar para visitar una mujer con la que aparentemente tenía una relación sentimental que empezó tres meses antes de su muerte, mismo tiempo que la mujer, oriunda de Bogotá, llevaba en Bello. Sin embargo, el investigador puso en duda la veracidad del romance:

Si era una trampa, la mujer estaría involucrada en el homicidio, pero también evalúan la posibilidad que sea un crimen pasional por la existencia de una tercera persona entre ellos, pues Areiza tenía otra relación sentimental y es probable que la mujer también.

Por otro lado, el fiscal puso en duda que Areiza haya pertenecido a algún grupo paramilitar, porque según él no coinciden algunas fechas de hechos que mencionó en sus testimonios, tampoco aparece en la lista de desmovilizados de los paramilitares y algunos de ellos “desmienten las versiones de Areiza”.

Aquí el informe completo del programa. Las imágenes del crimen se ven a partir del minuto seis:

Las otras hipótesis reveladas en el programa señalan que había motivación política para callarlo, sin detallar la polémica que ha girado en torno a esta caso con el expresidente Uribe y otros dirigentes políticos.

También aseguran que su homicidio pudo estar relacionado con que “un cacique local está en líos por otro de sus testimonios” o porque señaló a la banda de ‘Los Pachelly’ de cometer atentados, grupo criminal que es un “enemigo muy peligroso estando en Bello”, según la Fiscalía.

Sin embargo, el hecho que el informe periodístico se concentrara en la hipótesis relacionada con un tema personal provocó fuertes críticas en redes sociales al programa:

