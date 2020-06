Mireya Rojas, habitante del sector, le dijo a Noticias Caracol que dicha obligación le llegaba por 74.000 pesos y ahora le están cobrando 729.000 pesos. “No tengo ni para la comida y [este] es un estrato muy bajo”, agregó.

Otro de los vecinos, identificado como Álvaro Jiménez, también se quejó y dijo que “en el 2020 el impuesto ya va por 1’507.000 pesos”.

Si bien hay algunos plazos dados por el Distrito para pagar, todos los vecinos del barrio destacan que no les va a alcanzar.

“No sé qué vamos a hacer con los impuestos. Me tocó sacar prestado […] esperar a ver si puedo pagar el préstamo. Si no, me embargarán el rancho”, lamentó en el noticiero Carmen Rosa Martínez.