A cerca de 2.000 familias residentes en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, el impuesto predial se les duplicó este año, a pesar de que en el municipio no hubo una actualización catastral generalizada.

Habitantes de 15 grandes proyectos inmobiliarios, que el año pasado pagaron unos $8 millones, para este año recibieron una factura que alcanza en algunos casos los $20 millones. La razón, explican desde la administración municipal, es que estos grandes proyectos se han entregado paulatinamente en diferentes etapas y cada que se entrega una etapa nueva se hace un avalúo y una actualización catastral. Por eso es que los residentes de estas urbanizaciones que llegaron en las primeras etapas han visto como año a año su cobro por impuestos se incrementa hasta sumas que muchos consideran “impagables”.

Tan es así, que la semana pasada, algunos de los propietarios hicieron un plantón a las afueras de la sede de la Alcaldía para reclamar alguna solución para sus bolsillos. Sin embargo, la respuesta es que no hay nada que se pueda hacer diferente a pagar la factura correspondiente, pues esta fue generada desde el año pasado, en la pasada administración.

La mayoría de estos grandes proyectos urbanísticos se desarrollaron en barrios de estratos medios como El Trianón y altos como el Esmeraldal o Jardines. Uno de los proyectos afectados es el de Jacarandas, desarrollado por Arquitectura y Concreto en el barrio Jardines, donde el precio actual para un apartamento de 88 metros cuadrados es de unos $1.000 millones, es decir, a $11 millones el metro cuadrado.

Sergio Ríos, director del Departamento Administrativo de Planeación de Envigado, explicó que, aunque con las facturas de este año ya no se puede hacer nada, para el próximo se van a revisar las tarifas específicas de estos predios para que el aumento no siga a ese ritmo. Pues de hacerlo, advierten algunos ciudadanos, el resultado podría ser que cada vez sea menos atractivo invertir en Envigado, pero además que los principales afectados de esta subida no serán solo los propietarios sino los arrendatarios que sufren la subida dramática en los precios de la renta.

Hay quienes se preguntan, por ejemplo, cuánto tendrán que pagar los compradores de la Milla de Diamante, el megaproyecto urbanístico que se está desarrollando en los terrenos que antiguamente eran de Peldar, donde se están construyendo (y se construirán) más de 1.000 unidades de vivienda con precios de cerca de $9 millones el metro cuadrado.

Ríos aclara que con la excepción de estos grandes proyectos inmobiliarios, en el municipio el predial subió lo que estableció la norma a nivel nacional: 4,51% para zonas urbanas y 2,5% en las zonas rurales. Además, aunque dice que van a revisar las actualizaciones venideras, no han encontrado nada irregular en las pasadas.

La semana pasada, un grupo de los ciudadanos afectados fueron al Concejo de Envigado y le “cantaron la tabla” a los corporados ante lo que consideran a todas luces un atropello.

Octavio Arango, un abogado y habitante de uno de los edificios víctima de la actualización catastral, se ha convertido en uno de los voceros. A través del Concejo le pidió a la alcaldía que revocara de oficio el acto administrativo que permitió un nuevo avalúo de sus inmuebles, pues esta va en detrimento de la comunidad. Además, dijo que este ponía en riesgo la permanencia de los habitantes del municipio, pues muchos optarán por vender e irse para otro lado. El problema, dice él, es que no va a llegar quien compre con ese valor en los impuestos. Con ese mismo argumento, dice Arango, no tiene sentido que la administración municipal inicie procesos coactivos contra quienes no quieran o no puedan pagar esos valores tan altos. ¿A quién se lo van a vender después con un impuesto como un lastre pesado?

Finalmente, Arango asegura que la selección de los inmuebles que sufrieron la medida exponencial en los impuestos fue “amañada”, pues los vecinos de los edificios y urbanizaciones cercanas, que tienen inmuebles con características similares, pagan entre $3 y $4 millones anuales de predial.

Una de las mujeres afectadas, contó en el recinto del concejo que este año le llegó un recibo por $ 10,6 millones por un apartamento que hace un año compró con parqueadero y cuarto útil incluido por $ 535 millones. Con el nuevo avalúo, su apartamento quedó con un valor superior a los $ 600 millones, sin contar el parqueadero y cuarto útil, que se cobran por aparte. “Nosotros no somos multimillonarios, no somos capaz de pagar eso, por eso acudimos a su sentido social”, manifestó.

