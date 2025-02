El jefe de la cartera de Hacienda fue muy claro respecto a cuáles son los servicios pertenecientes netamente al credo y cuáles no están directamente vinculados al ejercicio religioso.

“Cuando hablamos de iglesias, no hablamos del templo, ni de ir en contra de los cultos. A los templos jamás les vamos a cobrar impuestos“, detalló Guevara en Blu Radio.

(Vea también: Por nuevos impuestos de Petro, confirman alza para hacer trámites en Colombia).

Agregó que lo revisable corresponde a las actividades externas al credo. El ministro puso como ejemplo las iglesias que cobran el parqueadero como uno público o las que alquilan sus salones para eventos no religiosos.

Lee También

“Sí pensar más bien en las actividades que no son conexas al credo. Creo que vale la pena reflexionar qué nivel de activos líquidos tienen algunas congregaciones, qué tipos de servicios no adyacentes a la actividad principal se pueden revisar. Allí, como en cualquier otro bien, hay que pagar impuestos. Muchos ya pagan por bienes adyacentes, pero otros no, por los parqueaderos o los centros de eventos”, señaló.