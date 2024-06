Por: El Colombiano

El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, sorprendió con algunas de sus propuestas en su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria, que se celebra en Cartagena.El banquero habló sobre algunas formas de lograr mayor liquidez en las entidades financieras: entre ellas, sugirió sepultar el conocido gravamen 4×1.000.

Sarmiento Gutiérrez explicó que los bancos necesitan generar mayor liquidez en medio de la coyuntura. Agregó que una de las formas es que los usuarios cuenten con una mayor educación financiera. Esto, en parte, para que las personas conozcan que hay mayor beneficio en adelantar operaciones a través del sistema financiero y no en dinero en efectivo.

Entre sus propuestas mencionó que es momento de eliminar el conocido 4×1.000, de hecho, lo calificó como una excelente propuesta para generar mayor liquidez. Y agregó que los beneficios serían a largo plazo, ya que la gente se animaría a realizar grandes movimientos de dinero, sin temor a ser foco de dicho impuesto.

Hay que recordar que este es un impuesto financiero en Colombia que se aplica a las transacciones bancarias. Cada vez que se retira dinero de una cuenta bancaria, se debe pagar un impuesto del 0,4 % (cuatro por mil) sobre el monto retirado. Por ejemplo, si retira 1.000 pesos, se le cobrará un impuesto adicional de 4 pesos. Este impuesto se creó como una medida temporal para recaudar fondos, pero ha permanecido vigente durante varios años.

Algo que da cuenta de la solidez del sistema financiero en Colombia es el indicador de solvencia, que hoy se ubica en alrededor del 17 %, mientras que su ideal es un 9 %. Lo que da credibilidad de que los bancos pueden responder por el dinero de sus usuarios. Sarmiento Gutiérrez destacó que hay que seguir manteniendo esos números para garantizar el crédito a las personas y a las empresas.

Pero eso no fue todo, de hecho, este banquero pidió al Banco de la República bajar la tasa de intervención, incluso, la calificó de exagerada. “El Banco de la República, del cual he sido respetuoso, se está excediendo en no bajar la tasa de interés. Mi recomendación es que si al bajarla hay un choque de inflación, pues si ocurre, que la vuelvan a subir”, sentenció.

Algo que celebró el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. El jefe de Estado dijo que estaba de acuerdo con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Y agregó que elevar la tasa de interés conduce a la banca a la crisis y, por ende, al país.

Estoy absolutamente de acuerdo con Luis Carlos Sarmiento. Elevar la tasa de interés real solo conduce a la banca a la crisis y de ahí al país. La creencia ideológica en la asignación libre de recursos de crédito que pertenecen al público ha llevado al capitalismo mundial al… https://t.co/GsSRGYkk6q — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2024

“La creencia ideológica en la asignación libre de recursos de crédito que pertenecen al público ha llevado al capitalismo mundial al estancamiento. Toca asignar los recursos a un plan: en Colombia y el mundo a descarbonizar la economía y suspender créditos a las ramas fósiles de la economía y en Colombia a pasar de la extracción fósil a la producción agraria, industrial y al turismo”, dijo el mandatario.

