El presidente del Icetex, Mauricio Toro, señaló que tras una revisión documental adelantada por la entidad, encontraron que existen inconsistencias en 10.000 créditos que habrían sido entregados, en teoría, a personas con discapacidad.

“El Icetex, en su ejercicio de proteger a la población con discapacidad, empezó a hacer una revisión documental frente a los soportes que adjudicaron estos créditos durante 2018 a 2022, que no compete a esta administración, para revisar que los créditos otorgados a la población con discapacidad iban dirigidos realmente a personas con discapacidad”.

Sin embargo, la entidad habría encontrado que existen inconsistencias en los soportes para garantizar que efectivamente miles de esas personas tienen alguna condición de discapacidad.

Por esta razón, explicó Toro, el Icetex ha suspendido la renovación de los créditos que hacen parte de este universo para el semestre 2023-2 que está próximo a empezar. Justamente, desde hace algunos días, varios beneficiarios de estos créditos venían denunciando por redes sociales la suspensión de sus créditos y pedían explicaciones a la entidad.

Según el presidente del Instituto estas irregularidades se pudieron presentar por dos razones. En primer lugar, señaló que existe un grupo de jóvenes que son víctimas de tramitadores que falsificaron documentos de EPS y de médicos “diciendo que tenían una discapacidad para poder ingresar a esa línea”. Estos jóvenes, dijo Toro, “son víctimas de esas redes de tramitadores que están corriendo por todo el país y partimos de la presunción de inocencia”.

El segundo grupo, aseguró la cabeza del Icetex, sabían que estaban cometiendo una irregularidad y pagaron por un certificado donde les dijeran que eran personas con discapacidad.

Tanto los jóvenes del primer grupo, como los del segundo, están en problemas, según Toro.

El objetivo en este momento para el Icetex “es proteger a la población y garantizar el derecho a la educación de toda esa población. Por lo tanto, estamos en un análisis riguroso de cada uno de los documentos soportados, para garantizar así que si efectivamente estas personas están inscritas en el registro único de discapacidad y efectivamente son personas con discapacidad, pues puedan continuar con la renovación de su crédito”, explicó el encargado de esta entidad.

Por su parte, aquellos jóvenes que no puedan acreditar una discapacidad, que no estén en el registro o que hayan falsificado sus certificaciones, no van a tener la posibilidad de que se les renueve el crédito por esa línea. “De 129.000 renovaciones que se hacen hoy, 10.000 están presentando esas inconsistencias”, aseguró Toro.

“Queremos pedirle mucha paciencia. A los jóvenes y a las universidades”, apuntó.

¿Qué viene para aquellos jóvenes que tienen sus créditos suspendidos con el Icetex?

El plan a seguir, según Toro, es que después de la revisión que adelanta el Icetex se pueda concluir con certeza cuáles créditos deben renovarse bajo la línea de discapacidad y cuáles no. Es importante señalar que aquellos créditos que no se renueven, tendrán una solución.

Según explicó el presidente del Instituto, este segundo grupo de jóvenes serán trasladados a una línea tradicional. Allí se les cobrará el subsidio a la tasa (que no se cobra en las líneas para personas con discapacidad) y deberán reembolsar el subsidio de sostenimiento que el Icetex otorga en la línea para personas con alguna condición de discapacidad.

El balance hasta ahora, indica que 288 personas sí están en los registros únicos. Alrededor de 8.040 adjuntaron un documento que está siendo revisado en este momento. Cerca de 1.000, dijo Toro, no adjuntaron documentos y, para un grupo de no más de 300 personas, ya se confirmó que no tienen ninguna discapacidad.

Toro le mandó un mensaje a todos los jóvenes que en este momento están intentando acceder a una línea de crédito con el Icetex: “No tenemos intermediarios, no manejamos tramitadores. Todo se hace de manera virutal en nuestras oficinas”.

Respecto a las personas que hayan falsificado los documentos, Toro aseguró que serán reportadas a la Fiscalía General de la Nación por haber incurrido en el delito de falsedad en documento público. Así mismo, señaló que ya hay dos procesos abiertos. El primero de ellos es contra los tramitadores que “están engañando a los jóvenes”. El segundo, es contra algunas personas que sabían lo que estaban haciendo e “hicieron que el Icetex cayera en un error”.