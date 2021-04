green

La historia de esta profesional con dos maestrías, una en medioambiente y desarrollo de la Universidad Nacional y otra en administración de negocios (MBA), se conoció hace más de un año, cuando no se había desatado la pandemia y se estudiaba la posibilidad de implementar el trabajo por horas en Colombia.

En aquella época, febrero de 2020, Paola Leal hizo público que llevaba varios meses en el desempleo y, luego de pasar más de 250 hojas de vida, no encontraba ninguna oportunidad para ocuparse.

Hoy, Paola ya se encuentra trabajando, pero con un contrato por 6 meses y ganando la mitad del salario que recibía hace algunos años. En entrevista con Pulzo, se reconoció que, durante el desempleo, en algunos momentos llegó a pensar en si hubiera sido mejor no estudiar tanto.

“Yo en un momento pensé que si yo no hubiera estudiado las dos maestrías, probablemente ahora tendría un apartamento propio. Eso habría sido la cuota inicial de un apartamento y la estaría pagando, pero yo decidí invertir en mi educación”, explicó la arquitecta a Pulzo.

Pese a esto, deja ver que no se arrepiente de haber estudiado tanto, entre otras cosas, porque considera que la educación hace que la persona esté mejor formada para nuevos retos. “El apartamento no me ayuda para trabajar”, asegura.

La situación de Paola ha mejorado en cuanto a lo laboral. Sin embargo, sigue en búsqueda de buenas oportunidades para poder ejercer el conocimiento que tiene de más de 20 años de experiencia en arquitectura y en sus estudios de posgrado.

Además, insiste en que está muy agradecida con su esposo y su familia, que se convirtieron en su principal motor para poder resistir la angustia, desesperación y todas las situaciones difíciles que están ligadas al desempleo.

Desempleo en Colombia: testimonio de mujer con dos maestrías en Bogotá

Sobre la situación que se vive en Colombia por cuenta del desempleo que desató la pandemia, Paola Leal considera que el Estado no tiene la capacidad para resolverlo todo y se deben identificar las necesidades de cada población.

“El desempleo en este país siempre ha tenido unas cifras altas y el subempleo es peor. Hay que tener claro quiénes son las personas que necesitan ayuda de primera mano y cómo se puede ayudar a que las empresas puedan estabilizar contratos y profesionales como yo”, propuso la arquitecta.

Finalmente, dice que las empresas no deberían dejar a un lado a personas con perfiles buenos, como el suyo, y dejar de considerarlos sobrevalorados.

“Yo por lo menos estoy dispuesta a trabajar por el ingreso que tenía antes, no importa. Lo importante es trabajar”, sentenció.

Esta es la entrevista completa de Paola Leal con Pulzo: