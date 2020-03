green

Sin embargo, el plan piloto tendrá controles para determinar si el ‘fracking’ es viable o no, advirtió la ministra de Energía María Fernanda Suárez, citada por Noticias Caracol.

“No vamos a hacer explotación comercial”, subrayó la ministra en ese medio. “Se ha expedido un decreto de proyectos pilotos de investigación. Aquí hay oportunidad para conocer y para tener líneas base sobre el subsuelo, sobre la biodiversidad, sobre los acuíferos, sobre los temas sociales, los temas de salud”.

Como era de esperarse, el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, firmado por el presidente Iván Duque, originó reacciones encontradas.

Carlos Leal de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, dijo, según el mismo medio, que “Colombia estaba en mora de entrar en la era del ‘fracking’”.

“Los resultados de la comisión evaluadora determinarán cuál de estos pilotos son susceptibles de entrar en etapa de exploración y explotación económica”, sostuvo Leal en el informativo.

Otros, como el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman se oponen a esa práctica. “La postura clara que nosotros hemos planteado es que no existen ni las condiciones, ni las garantías para hacer ‘fracking’ en Colombia. La fragilidad ambiental y la enorme biodiversidad ambiental no la podemos poner en riesgo por el afán y la dinámica de extracción petrolera. No estamos con el ‘fracking’”, dijo en Portafolio.