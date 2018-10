Pese a que no logró sacar de la crisis al canal, el saliente presidente tomó varias decisiones que, en su momento, se consideraron polémicas. La mayoría de ellas tienen que ver con recortes de personal.

Así lo describió Julio Sánchez Cristo, en La W, que destacó que Arango lo que no pudo cambiar fue el noticiero y la línea editorial.

“El noticiero, esa es una de las razones por las cuales el doctor Arango hizo lo que pudo, pero hay cosas que no se pueden tocar”, dijo el periodista.

“Trató de hacer cosas, hizo los cambios. Él deja algo que no se ve, deja una reingeniería administrativa, es decir, ahí hubo unos recortes importantes, hubo unas unificaciones de labores de muchos departamentos que estaban duplicados; yo creo que lo que deja ahí no lo vemos, y naturalmente unos programas que desafortunadamente no funcionaron”, aseveró Sánchez Cristo.

Para el periodista, llama mucho la atención que la crisis de rating de RCN ya completa cerca de 6 años y las directivas han hecho de todo.

“Le han invertido miles de millones de pesos, han hecho todos los esfuerzos, han cambiado todo, la mañana, la tarde, le meten la telenovela turca, la mexicana, le meten reality, contratan a los mejores, tienen ‘La ley del corazón’, todo lo han hecho”, sentenció el periodista de La W.

Sobre la salida de Arango, se produce a casi un mes de haber cambiado parte de su parrilla principal de RCN para lograr superar la crisis, que finalmente no ha resultado e, incluso, han tenido que hacer nuevas modificaciones pues nada que despegan en rating.