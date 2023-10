Después de un año de haberse iniciado el ajuste en el precio de la gasolina corriente, el Ministerio de Hacienda informó que en octubre no habrá alza y los precios de venta al público se mantienen en $ 13.964 por galón.

En cuanto a la gasolina corriente, los precios más altos están en Villavicencio ($ 14.473), Cali ($ 14.397), Bogotá ($ 14.373), Manizales ($ 14.357), Pereira ($ 14.340), Ibagué ($ 14.308) y Medellín ($ 14.306).

Con esta decisión, Colombia se mantiene como el cuarto país de la región con el precio más barato del galón de gasolina (US$ 3,43), después de Venezuela (US$ 0,13), Bolivia (US$ 2,05) y Ecuador (US$ 2,4).

A Colombia le siguen Argentina (US$ 3,45), Paraguay (US$ 3,53) y Puerto Rico (US$ 4,11). Los precios más altos en América Latina están en Uruguay (US$ 7,35), Perú (US$ 5,82) y Chile (US$ 5,57).

Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, señaló que “países de la región similares al nuestro han definido los precios de los combustibles sobre sus costos de oportunidad con referencia al mercado internacional, con la diferencia que Colombia ha aplicado subsidios a su precio interno, por lo cual, a pesar de los aumentos internos, aún no está en el precio internacional de referencia y tenemos precios inferiores a los señalados países”.

Otro punto que, según el experto, hace que los precios del galón de gasolina en Colombia sea de los menores en la región son los impuestos. “En muchos de estos países los impuestos a los combustibles son superiores a los que nosotros tenemos y en especial en el caso de la gasolina”.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, señaló que “no hace sentido que si la transición energética se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y siendo que el sector transporte en Colombia contribuye con 12 % de las mismas, se subsidie a los combustibles que los generan y de esta manera se incentive su consumo”.

Sobre ese mismo punto, Vera apuntó que “significa tener que subsidiar la gasolina por parte del Gobierno nacional en casi $ 500 pesos por galón, es decir, $ 94.500 millones que el Gobierno tendrá que asumir y compensar a Ecopetrol a través del Fondo de Estabilización de Precios, que se suman a los casi $ 1,8 billones de pesos que significarán los subsidios para el diésel en este mes”.

Agregó que “es una decisión que, en el momento que se toma, con el mayor respeto, responde más a una decisión de cálculo de política electoral que económica, por lo cual la invitación es a que, como se ha venido haciendo responsablemente, se tomen decisiones económicas y no políticas sobre un tema tan importante y delicado para la política energética del país”.

También se informó que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía siguen trabajando en la planeación jurídica y operativa para ejecutar la compensación por el aumento de la gasolina para taxistas, por lo que se deben actualizar datos en el Runt.

“El precio de la gasolina y del diésel en octubre se va a quedar estable en razón a que, en el proceso de concertación de una compensación con el gremio de taxistas, hemos encontrado un cuello de botella importante que nos impide seguir adelante, y es que son aproximadamente 300.000 taxistas y solo se han inscrito en la plataforma 40.000, entonces no sabemos a quiénes les va a llegar la compensación ni a donde”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

