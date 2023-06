Así como revelaron la manera en la que se mueve el negocio de los ‘influenciadores’, ahora salió a relucir cómo es que una popular marca colombiana se podría ver beneficiada por una rareza.

El tema surgió por una fotografía en la que es posible observar a un hombre que llevó un ganso a una tienda de Oxxo, lo que sorprendió a una persona que capturó el particular momento.

Sino ¡sería una abominación! “Ganso, no come Ganso” pic.twitter.com/Ee0GK65GPo

Al menos compró @danuptv y no un Gansito Marinela ja ja ja

La mujer en su cuenta personal de Twitter soltó un comentario en el que, sin querer queriendo, le ayudó a dos grandes marcas por la broma que hizo acerca de la extraña situación.

“Cosas que mira uno en Tiendas Oxxo. Al menos compró Danup y no un Gansito Marinela [risas]. Sino sería una abominación. ‘Ganso no come ganso'”, escribió la usuaria de esa red social.