La educación financiera se está democratizando poco a poco en Colombia, pero aún son muchas las personas que no toman decisiones adecuadas y terminan llenándose de plásticos que lo único que hacen es quitarles capacidad de endeudamiento y, en algunos casos, generándoles gastos.

Y es que hasta los expertos han caído en este mal y Juan Pablo Zuluaga, fundado de Mis propias finanzas contó en LinkedIn su historia. “Yo tuve hasta 6 tarjetas de crédito”, fue como tituló su texto.

Según dijo, esto pasó cuando estaba entre los 20 y 30 años. En ese momento empezó a recibir tarjetas de crédito de los bancos, quienes, como sigue pasando, veían en él un potencial cliente. De hecho, en la actualidad es muy común que diferentes entidades insistan por llamadas y mensajes de texto este tipo de productos.

“Me sentía poderoso al tener varias tarjetas en mi cartera y empece a usarlas para todo: desde cenas lujosas hasta viajes y compras innecesarias. No me preocupaba mucho por el saldo, solo hacía pagos mínimos”, recordó, pues eso es lo que hacen una gran cantidad de colombianos en la actualidad.

Lo malo de esto, dice, es que, por su inconsciencia, terminó muy endeudado. “Un día me di cuenta que mi deuda había crecido considerablemente. Los intereses acumulados eran altos y sentía que no podía salir de ese ciclo de pagos interminables. Me angustié al ver cuánto dinero estaba gastando en intereses”, escribió.

Teniendo esto en cuenta, él hizo un cambio. “Consolidé mis deudas y empecé a usar solo una tarjeta de crédito, pagándola en su totalidad cada mes“, recordó en esta publicación.

Beneficios de las tarjetas de crédito en Colombia

Aunque muchas personas les tienen miedo a las tarjetas de crédito, hay algunos beneficios al tenerlas y comprar con ellas, eso sí, sin exceder la capacidad de pago que tenga cada persona.

Por ejemplo, entre los beneficios que pueden tener los portadores están descuentos en diferentes establecimientos, entradas a salas VIP en los aeropuertos, mejor capacidad de endeudamiento, aumentar su puntaje en Datacrédito, entre otras.

De hecho, los bancos y demás entidades han intentado acercar a cada vez más personas, razón por la que ofrecen tarjetas de crédito hasta con un millón de pesos en cupo.