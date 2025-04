Banco Caja Social anunció hace un par de semanas el cierre de su aplicación de celular para darle paso a una nueva. Esta herramienta promete brindarle mayor comodidad a los clientes, vendrá con un nuevo diseño, seguridad reforzada gracias a la autenticación biométrica y nuevas funciones, como la alcancía digital.

No obstante, hubo reacciones divididas por parte de los usuarios. Algunos se mostraron a la expectativa por las nuevas comodidades que va a brindar, mientras que a otros no les gustó la idea que tener que adaptarse a una nueva interfaz, especialmente aquellas personas que no están familiarizadas con la tecnología o que no cuentan con dispositivos de las últimas generaciones.

Aplicación Banco Caja Social: ¿cuándo hay que hacer al cambio?

Lo cierto es que los clientes del Banco Caja Social tienen poco tiempo para hacer el cambio de aplicación. El 2 de abril, la vieja aplicación de la entidad dejará de funcionar, dándole paso a la nueva herramienta, que promete ser más sencilla para los usuarios.

🛑 ¡Atención! La app de Banco Caja Social se apagará.

La actualización busca brindar mayores facilidades a los clientes. Por ejemplo, sería más fácil buscar las funciones principales y necesitaría menos clics. También tendrá mejor seguridad, no solo con la biometría, sino también con doble autenticación para entrar a la página web. A su vez, solo el teléfono registrado podrá entrar a la aplicación.

Bancolombia cambió de aplicación y hubo problemas

El pasado 25 de marzo, Bancolombia cambió de la aplicación de Bancolombia Personas a Mi Bancolombia. Esta transformación le trajo problemas a los clientes de dicho banco, pues ese mismo día el aplicativo presentó problemas.

Por otra parte, hubo muchas personas que quedaron desconectadas por no hacer el traspaso. Estas se quedaron sin poder hacer movimientos bancarios porque no hicieron la migración. No obstante, el problema se arreglaba descargando la nueva aplicación y haciendo la inscripción.

¿Cómo evitar estafas en la nueva aplicación de Banco Caja Social?

Con la llegada de la nueva aplicación de Banco Caja Social, los ciberdelincuentes están creando nuevas formas para estafar a las personas y una de las prácticas más comunes es el ‘phishing‘. Esta es una técnica de fraude cibernético utilizada para engañar a las personas y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios y números de tarjetas de crédito. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por entidades legítimas, como bancos, empresas de tecnología o incluso contactos conocidos, enviando correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que conducen a sitios web diseñados para robar información. Este tipo de ataque es muy común actualmente y representa una gran amenaza para la seguridad digital de los usuarios.

Para detectar un intento de robo mediante el ‘phishing‘, es fundamental prestar atención a ciertos detalles. Los correos electrónicos o mensajes sospechosos suelen tener errores gramaticales, urgencia en la solicitud de información, enlaces desconocidos o remitentes poco confiables. Además, si una página web pide datos sensibles sin estar en un sitio seguro (verificado con el protocolo “https://”), es probable que se trate de un fraude. También es común que los estafadores utilicen nombres de empresas reconocidas con ligeras modificaciones en sus direcciones de correo o dominios web.

Para evitar caer en este tipo de estafas, se recomienda no hacer clic en enlaces desconocidos, verificar siempre la autenticidad de los remitentes antes de proporcionar información personal y utilizar medidas de seguridad que ofrecen las aplicaciones, como la autenticación en dos pasos. También es importante mantener los dispositivos y programas actualizados, ya que muchas actualizaciones incluyen parches de seguridad contra estas amenazas. En caso de recibir un mensaje sospechoso, lo mejor es ignorarlo, reportarlo y contactar directamente a la empresa o entidad que supuestamente envió la comunicación.

