Este martes, 25 de marzo, Bancolombia hizo oficial la migración a su nueva aplicación, asunto que venía preparando meses atrás. Si bien la reciente plataforma ya se podía descargar desde antes en tiendas digitales, algunos clientes del banco no tuvieron en cuenta esto, por lo que tuvieron como novedad que el viejo espacio virtual está inservible.

Desde tiempo atrás, Bancolombia envió correos, notificaciones y mensajes de texto a sus usuarios para advertir que, este martes, la vieja ‘app’ dejaría de funcionar. No obstante, con lo que no contaba la entidad financiera y sus afiliados es que este cambio traería percances, y bien grandes porque la nueva herramienta está presentando fallas.

Bancolombia presenta fallas en su nueva aplicación

A través de redes sociales, los usuarios del banco han mostrado su disgusto por las fallas que está presentando la nueva ‘app’. Algunos aseguran que, una vez entran, tratan de hacer alguna transacción como envío de dinero, pero que la plataforma arroja un mensaje de error y dice que lo vuelva a intentar tiempo después.

En el peor de los casos, la aplicación ni siquiera deja entrar cuando el usuario ingresa su nombre de cuenta y clave. “Juegan con los clientes, no son serios. Cambian la aplicación a su acomodo y no permiten ninguna transacción. Sean serios, no jueguen con la gente”, dijo un cliente a la entidad.

Aquí, algunas de las reacciones de los usuarios:

Esto es @Bancolombia hoy. Juegan con los clientes, no son serios.

Cambian la aplicación a su acomodo y no permiten ninguna transacción.

Sean serios, no jueguen con la gente. pic.twitter.com/odcMgEwMO7 — RAFAEL ROMERO M. (@rafaromero63) March 25, 2025

Con mi último aliento te maldigo Bancolombia pic.twitter.com/iAWjqO0YAR — Relatos de André (@relatosdeandre) March 25, 2025

Bancolombia cambia de app para mejor funcionamiento.. La app ya colapsó 🫠 — Brillitos✨ (@PerniaPolo) March 25, 2025

Gracias al cielo bancolombia actualizó su aplicación, ahora tengo dos aplicaciones de Bancolombia que no sirven — ANDRE SITO (@Nosoyandresf96) March 25, 2025

Bancolombia explicó qué está pasando con la aplicación nueva

A través de respuestas a usuarios en redes sociales, la entidad admitió que ha presentado inconvenientes en su nueva aplicación, aunque no aclaró si tiene relación con la baja de su antigua plataforma, que varios clientes hicieron la migración masivamente. A su vez, aseguró que está trabajando para optimizar su herramienta.

Como solución, Bancolombia pidió a sus clientes que usen la sucursal virtual personas, a la cual se accede a través de una página web desde algún navegador en PC o celular:

“Es posible que en el momento se presenten algunos contratiempos para ingresar a la ‘app’, invitamos a hacer tus transacciones desde la Sucursal Virtual Personas mientras hacemos los ajustes”, dijo Bancolombia.

@Pachaga ¡Hola! Es posible que en el momento se presenten algunos contratiempos para ingresar a la app, te invitamos a hacer tus transacciones desde la Sucursal Virtual Personas mientras hacemos los ajustes. Agradecemos tu paciencia. Te saluda, Juan R.⚡ — Bancolombia (@Bancolombia) March 25, 2025

