En plena jornada de la Selección Colombia, miles de personas en el país estuvieron varadas porque la nueva aplicación de Bancolombia, que prometía resolver problemas técnicos, estuvo caída durante gran parte de la tarde y de la noche, lo que dejó a muchos sin poder hacer transacciones.

Los usuarios reportaron fallas en el acceso y el uso de la nueva aplicación de Bancolombia, lo que desató una fuerte molestia en las redes sociales: “Llevo una hora esperando sentado para poder sacar mi dinero de un bolsillo y recargar la tarjeta del metro”, expresó un usuario en X.

Al respecto, el periodista Néstor Morales en Blu Radio, replicó esta información y sentenció duramente al banco, que además estaba anunciando la inauguración de su nueva plataforma y en el primer día ya presentó graves errores, incumpliendo lo que prometía a sus clientes, quienes tuvieron que migrar a otra aplicación para supuestamente olvidar los problemas que tenían con la antigua.

“Estoy intentando una transacción desde mi aplicación de Bancolombia, me parece que está funcionando bien, pero cómo es posible que movieron a 9 o 10 millones de personas supuestamente para que esto mejorara. Esto si se les está yendo la mano en incompetencia a los de Bancolombia”, dijo inicialmente Morales en la emisora.

Luego, el periodista cuestionó al equipo de soporte del banco y la rápidez con la que solucionan los inconvenientes de los usuarios, quienes inundaron las redes con múltiples quejas por el mal servicio.

“Le soy sincero, esto de Bancolombia ya se pasó, esto no hay derecho en que épocas de banca digital, no hay derecho a tantos problemas técnicos. No puede ser cada 15 días Bancolombia en las mismas y no han podido. Hacen cambiar a la gente y esto no tiene ningún sentido, tienen que ponerse serios a ver si arreglan sus problemas”, expresó.

Qué dijo Bancolombia por las fallas en su aplicación móvil

Ante la ola de quejas, Bancolombia se pronunció en sus canales oficiales sobre los inconvenientes con la plataforma: “Es posible que no puedas entrar a Mi Bancolombia en este momento, estamos trabajando para resolverlo. Si necesitas hacer alguna transacción, puedes ir a la Sucursal Virtual Personas, retirar plata en cajeros y corresponsales”. Pese a ello, algunos usuarios manifestaron durante el martes que ese otro servicio tampoco funcionó correctamente, lo que dejó a muchos varados y sin plata.

Otro de los detalles que deben tener en cuenta los usuarios de Bancolombia es que, al descargar la nueva aplicación, deben tener en cuenta que se necesita inscribir una clave dinámica, la cual se sacará de la antigua plataforma. Por eso es importante que todos los usuarios sepan que si eliminan la anterior, no podrán hacer transferencias a través de códigos QR a otros bancos o cuentas de esta entidad.

Requisitos para inscribir la clave en Mi Bancolombia

Bancolombia recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Contar con la app. Si no la tiene, descargue la aplicación de acuerdo al sistema operativo del celular (Android, iOS o Windows Phone) para inscribirse al servicio.

Estar inscrito en ‘Alertas y Notificaciones’. Para ello debe contar con productos activos con la entidad bancaria, con los cuales puede transar y realizar uso de este mecanismo.

