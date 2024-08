En las últimas horas, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los bancos, por medio del cual se busca otorgar créditos baratos para reactivar la economía del país.

Así las cosas, ahora se dispondrán $ 55 billones adicionales para dar préstamos a sectores como la construcción, la vivienda, la industria, la agricultura, la economía popular y el turismo.

(Vea también: Acuerdo entre Petro y bancos viene con beneficios en créditos para vivienda y más sectores)

Según la información entregada, la cifra mencionada se sumará a los $ 194 billones que ya se han venido otorgando para créditos en los últimos 18 meses.

Con este compromiso se espera que todos los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan solicitar el dinero que requieren para impulsar su negocio.

(Vea también: Se cayó idea de Petro que angustiaba a bancos; habrá negocio con buen billete para clientes)

La idea del sector financiero es que los interesados se puedan acercar al banco de su preferencia y preguntar por esta línea llamada “Pacto por el Crédito”.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en total se otorgarán cerca de 500.000 créditos para las microempresas del sector industrial, los cuales tendrán una tasa compensada.

Con lo anterior, los interesados deberán ir al banco con su idea de negocio o su negocio en curso que requiera recursos para reactivarse o para hacerse realidad.

(Vea también: Personas con deudas en Colombia recibirían ayuda que ilusiona y saldrían de Datacrédito)

Allí se realizará el estudio del mismo y la entidad financiera le anunciará al interesado las condiciones, plazos y cuotas.

“ ¿Qué tienen que hacer las personas? Presentar sus proyectos, sus propuestas, los bancos tendrán agilidad en las respuestas, no se trata de entrar a procesos de largas discusiones de como miro para las garantías, etc., sino cómo garantizamos mejor que esto sea ágil y que permita que los proyectos de capital de trabajo estén financiados en estos meses para poder activar la economía”, agregó.

(Vea también: Nuevo anuncio sobre Credivalores dejará a muchos sorprendidos; involucra mucha plata)

Sin embargo, aclaró que esto estará condicionado a la realidad del mercado colombiano en el momento de la solicitud del crédito.

(Vea también: Datacrédito dio buenas noticias a colombianos reportados allí: mostró cifras contundentes)

A su turno, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, dijo que la otorgación de estos créditos será diferente para cada sector económico.

“No es una misma receta para todos los sectores (…). No tenemos aún ni debemos tener aún todas las respuestas porque nos hace falta una pieza, cual es la pieza, la conversación con los sectores” , dijo Malagón.

El mismo espera que en las próximos tres semanas se tenga lista la agenda de trabajo con los sectores sobre la otorgación de estos créditos.

Aseguró, que la idea es que esta iniciativa comience a regir a partir de septiembre de este año.

Además, mencionó que con este pacto por el crédito las entidades financieras no trabajarían a pérdida.

“Se van a entregar bajo condiciones de mercado y esto quiere decir que, bajo ninguna circunstancia, las entidades financieras no pueden ni públicas ni privadas pueden dar un crédito a pérdida, digamos que no va a existir tal cosa como un crédito que no tenga una evaluación de riesgo, entonces nos vamos a saltar la regulación, toda la originación va a ser dentro del marco regulatorio que nos rige”, mencionó el presidente de Asobancaria.